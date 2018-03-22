22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Arkadaşına sinirlendi, kendi arabasını parçaladı!

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Arkadaşına sinirlendi, kendi arabasını parçaladı!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşına emanet olarak verdiği otomobilin kendisine kazalı geri verilmesi durumuna sinirlenen Atakan Hoşbaş, aracı elindeki çekiçle parçaladı.
Arkadaşına sinirlendi, kendi arabasını parçaladı! Arkadaşına sinirlendi, kendi arabasını parçaladı! Arkadaşına sinirlendi, kendi arabasını parçaladı!

Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Atakan Hoşbaş 35 bin TL'ye aldığı otomobilini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi. Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaşı ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş'a geri getirdi. 2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabam da kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" deyip elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.

"ARABAYA DA BİNMİYORUM, ARABA DA İSTEMİYORUM"

Arabada 11 bin TL civarında masraf oluştuğunu ve 2 buçuk aydır arkadaşının bu masrafı karşılamadığı için sinirlenerek otomobilini iyice parçaladığını söyleyen Hoşbaş, "2 buçuk aydır arabam burada duruyor, arabamı yaptırmıyor. Ben de bu duruma kızdım, sinirlenerek arabayı iyice parçaladım. Sizlere tavsiyem, arabanızı emanet vermeyin. Verip kötü olacağınıza, vermeyip kötü olmanız daha iyi bence. Yaklaşık 8 ay önce aracı 35 bin TL'ye almıştım. Şu anda serviste tahmini olarak 11 bin TL'lik bir masraf istiyorlar. Arkadaşım ise masrafını karşılamıyor. Mağdur kaldığım için böyle oldu ve aracı daha çok parçaladım. Bundan sonra arabaya da binmiyorum, araba da istemiyorum" dedi.

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