22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye!

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Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye!
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusu’na gönderdiğini açıkladığı arazi araçlarının fotoğraflarını paylaştı.
Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye! Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye! Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye!

Peker daha önce de ÖSO’ya yolladığı çelik yeleklerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bir ÖSO askeri çelik yelekler sonrasında videolu mesaj yollayarak, Sedat Peker’e teşekkür etmişti.

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