Peker daha önce de ÖSO’ya yolladığı çelik yeleklerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bir ÖSO askeri çelik yelekler sonrasında videolu mesaj yollayarak, Sedat Peker’e teşekkür etmişti.
22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Sedat Peker'den ÖSO'ya yeni hediye!
Peker daha önce de ÖSO’ya yolladığı çelik yeleklerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bir ÖSO askeri çelik yelekler sonrasında videolu mesaj yollayarak, Sedat Peker’e teşekkür etmişti.
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