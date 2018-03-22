Günlük Kullanıma Uygun Tesettür Elbise Modelleri

Hem kullanışlı hem de konforlu olan tesettür elbisemodelleri ile gün boyunca rahatlıkla hareket edebilmenin keyfini siz de yaşayabilirsiniz. Artık bu tasarımların çok daha geniş bir seçenek yelpazesine sahip olduğunu belirtelim.

Aklınıza gelebilecek tüm giyim stillerine uygun bir tesettür elbisemodeli bulmak mümkün olabiliyor. Bununla beraber kendi stilinizi yansıtmak istediğinizde de tek yapmanız gereken en yeni modeller arasından seçim yaparak, şık aksesuarlar ile bu elbise modelini buluşturmanız olacak. Peki, tesettür giyim modası kapsamında elbise modelleri nasıl bir değişim geçirdi? Trendlere hep birlikte göz atalım.

Tesettür Elbise Trendleri Yenilendi!

Yeni trendler elbise modellerinde bazı değişiklikler olmasını da beraberinde getirdi. Örneğin tesettür elbisemodelleri artık asimetrik kesimlerle buluştu. Yaka bölümü ya da etek ucu bölümü hatta kollar dahi asimetrik kesim trendi ile bir araya gelerek bambaşka bir görünüme büründü. Özellikle modern giyim tarzını benimseyen hanımların asimetrik kesim trendine daha sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Günlük kullanım için dizayn edilen elbise modellerinde ise nakışlar ve işlemeler ön plana çıkıyor. Bu tasarımların işleme detayları ile bir hayli zarif bir görünüm kazandığı aşikar. Etnik giyim stili ile bütünleşen nakışlara otantik aksesuarlar eşlik ettiğinde şahane kombinler ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda bu stil diğer giyim tarzları ile harmanlanarak da kullanılabiliyor.

Kemerleri Çekmecelerden Çıkarın!

Kemer ya da kuşak kullanımının da yükselen trendler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bel hatlarına vurgu yapan tesettür elbiseler ile kemer ve kuşaklar daha zarif ve daha etkileyici bir duruş sergilenmesine olanak tanıyor. Bu şık tasarımlara yelekler ya da pelerinler gibi aksesuarlar da eşlik edebilir. Bu sayede hava koşullarına uygun bir elbiseye dönüşmesi sağlanabilir.

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