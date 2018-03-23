Fransa'dan Afrin açıklaması: Bu konuda çok netiz!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' dedi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrinkonusunda her zaman net olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilk etapta Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili şunları söyledi:

''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.''

"AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ NORMALE DÖNMELİ"

Fransa lideri, AB'nin Türkiye ile olan diyaloğu çerçevesinde ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğini ve Fransa'nın bu anlamda elinden geleni yapacağını dile getirdi.