Dolar 4 lira rekorunu kırdı

ABD Başkanı Donal Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.
Bu kararın ardından dolar, gece saatlerinde artışa geçerek 4 TL’ye ulaştı.
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ABD Başkanı Donal Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.
Bu kararın ardından dolar, gece saatlerinde artışa geçerek 4 TL’ye ulaştı.