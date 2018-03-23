23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Dolar 4 lira rekorunu kırdı

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Dolar ve Euro'da gece saatlerinde yükselme yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerken Euro da yüzde 2'lik artışla 4,95 seviyesini gördü.
Dolar 4 lira rekorunu kırdı
Dolar 4 lira rekorunu kırdı Dolar 4 lira rekorunu kırdı Dolar 4 lira rekorunu kırdı

ABD Başkanı Donal Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

Bu kararın ardından dolar, gece saatlerinde artışa geçerek 4 TL’ye ulaştı.

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