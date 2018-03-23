23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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AK Partili vekilin acı günü!

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AK Partili vekilin acı günü!
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un 80 yaşındaki babası Hüseyin Karaburun Regaip gecesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Partili vekilin acı günü! AK Partili vekilin acı günü! AK Partili vekilin acı günü!

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburunsosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "Mübarek Regaip Gecesi babam Hüseyin Karaburun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sevenlerinden, dostlarımızdan dua istiyoruz. Yarın babam Hüseyin Karaburun, cuma namazına müteakiben Yıldırım Emirsultan Camii’nde cenaze namazı kılınacak ardından Emirsultan Mezarlığına defnedilecektir" dedi. 

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1 buçuk yıldır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden AK Parti Milletvekili Bennur Karaburun'un babasının cenazesi Emir Sultan Cami'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına defnedilecek. 

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