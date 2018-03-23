23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.110 -0.46
  • Altın: 171,107 2.21
  • Dolar: 3,9621 0.92
  • Euro: 4,8908 1.60

Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..

»
Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..
Meclis'te tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile gelecek hafta dünya evine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davetlilerin çiçek göndermek yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmasını istedi.
Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine.. Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine.. Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..

Benli, partili arkadaşları ve MHP grubunun yanı sıra CHP milletvekillerini de nikâhına davet etti. Fatma Benli ile eski Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın, 29 Mart Perşembe akşamı Ankara’da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da çiftin şahitliğini yapması bekleniyor. Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, “Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız” denildi.

jl8q7_1521781530_5094.jpg

Davetiyenin altına özel bir not düşen çift, davetlilere, “Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfı’na bağış yapması rica olunur” mesajı iletti ve vakfın IBAN numarasına yer verdi. Aslen Kastamonulu ve avukat olan Fatma Benli, Meclis’te halen az sayıdaki bekâr milletvekillerindendi. Meclis kulislerinde tanınan bir bürokrat olan Yalçın ise İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu’nun özel kalem müdürlüğünü de yaptı. Çift geçen ay nişanlandı. 

Hürriyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..Meclis'te tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile gelecek hafta dünya evine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davetlilerin çiçek göndermek yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmasını istedi.
Fransa'dan Afrin açıklaması: Bu konuda çok netiz!Fransa'dan Afrin açıklaması: Bu konuda çok netiz!Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' dedi.
CHP'de 'İl başkanı yalan söylüyor' krizi!CHP'de 'İl başkanı yalan söylüyor' krizi!Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Yönetimi, Saray ilçesi İlçe Başkanı Demir Ali Demirel'i görevinden uzaklaştırdı.
Şamil Tayyar ile görüşen Erdoğan talimatı verdiŞamil Tayyar ile görüşen Erdoğan talimatı verdiAK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'Milyon doları veren FETÖ'cü bırakılıyor' iddiasını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Tayyar, sosyal medyada Erdoğan'ın iddiaların araştırılması talimatını verdiğini yazdı.
Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?Dün Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yerel seçim planıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 70 bekliyorumKemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 70 bekliyorumKemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak belirtti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü21 Mart 2018 Çarşamba 23:55
  • Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!21 Mart 2018 Çarşamba 23:51
  • TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!21 Mart 2018 Çarşamba 23:48
  • BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!21 Mart 2018 Çarşamba 17:20
  • Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!21 Mart 2018 Çarşamba 15:45
  • Erdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevap21 Mart 2018 Çarşamba 15:43
  • Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Münbiç tepkisi!21 Mart 2018 Çarşamba 15:12
  • habervaktim21 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Bahçeli'den teşkilatlara mesaj21 Mart 2018 Çarşamba 13:00
  • Ak Parti'den Tayyar'a tepki21 Mart 2018 Çarşamba 12:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri