Çiftlik Bank’tan sonra sıra onda! Sistem tıkanınca ödemeler durdu

2007 yılında kurulan ve bin 300 üyeden 120 milyon lira toplayıp düzenli süt parası ödemeyi vaat eden Sütbank’ta işler yürümedi.

Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiden para toplanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, benzer bir sistemin Sütbank adı ile yıllardır çalıştığı ortaya çıktı.

BİN 300 KİŞİ PARA VERDİ

Aralarında, asker, polis, avukatların da olduğu bin 300 kişi sisteme dahil oldu. Bu kişilerden yaklaşık 120 milyon lira toplandı. Üyelere aylık düzenli süt parası ödeneceği vaat edildi. Ancak sistem tıkandı, toplanan paralarla yeni inekler alınacağı yerde, eski üyelerin parası ödendi.Banka kredisi ile kurulan çiftlikte halen 45 işçi çalışıyor.

2 YILDIR SÜT PARASI ALAMIYORLAR

Hürriyet'in haberine göre; İki yıldır süt parasını alamadıklarını belirten üyeler, emekli bir albayın öncülüğünde şirketin yönetimini ele aldı. Ancak yeni yönetim de işleri yoluna koyamadı. Tesisin ve hayvanların icradan satışı gündemde. Ekta Et ve Süt Ürünleri isimli bir şirket 10 yıl kadar önce Sütbank sistemini hayata geçirdi. Şirket, Konya Ereğli’de 40 dönüm arazi üzerinde dev bir tesis kuruldu. Tesiste 7 bin büyükbaş hayvanın barınma kapasitesi bulunuyor. Tesisin kurulumu ile birlikte sıra, süt ineği temini aşamasına geldi. Holstein cinsi ineklerin alımı için üye arayışına girildi. Üyelere her 5 inek için 32 bin lira ödemeleri talep edildi. Şirketin vaadi ise, inek başına aylık 150 lira süt parası ödemek olarak sözleşmeye girdi.

ASKER DE, POLİS DE ÜYE

Sisteme kazandırılan her bir üye, olayı çevresine anlatarak yeni üyeleri dahil etti. Zaman içinde, aralarında askeri personel, polis, avukat, ev kadınları, bilişim uzmanı olmak üzere bin 300 kişi üye oldu. Şirkete yatırılan toplu para için ise teminat senedi verildi. Sistem başlangıçta aylık süt ödemelerini de yaptı. Ancak, yeni üyelerin yatırdığı paralar ile yeni inekler alınıp tesise konulacağı yerde, eski üyelerin parası ödendi. Böylece tesisteki hayvan sayısı artmak yerine azaldı. Bir ara 4 bin 500 kadar hayvanın bulunduğu tesiste, şimdilerde 800 kadar büyükbaş hayvan var. Bu hayvanların yarısı süt ineği yarısı ise düve.Konya Ereğli'deki dev tesisin bir çok bölümü atıl durumda.

ÖDEMELER DURDU

İki yıl kadar önce sistem tıkandı ve kimseye aylık süt parası ödenmemeye başladı. Üyelerin bir bölümü yatırdıkları paranın iadesini istedi. Bir yandan üyeler bir yandan alacaklı bankalar harekete geçti. Şirketin kurucusu Orhan Tatlı, sistemin tıkandığını belirterek yönetimi üyelerin arasında çıkan yeni kişilere devretti. Bu arada, üyelerin elindeki sözleşmeler alınarak şirket hissesi verildi. Yeni gelen yönetim de işleri yürütemeyeceğini belirterek genel kurul yapılması kararı aldı. 24 Mart günü şirketin genel kurulu için gün belirlendi.Yeni yönetim, çiftlikteki hayvanların 3 bin 600'ünü satarak banka borçlarını önemli ölçüde azalttı.