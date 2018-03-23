Ne tehdit ne de şantaj sadece tatlı dil...

4 ilde yasal yolla açtıkları çağrı merkezlerinden aradıkları vatandaşları “Size kredi çıkartacağız” diyerek dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 68 kişi gözaltına alındı. Çetenin bu şekilde yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca vatandaştan gelen, “Bir çete size kredi çıkartacağız diyerek bizi dolandırdı” şikâyeti üzerine teknik takip çalışması başlattı. Merkezi İzmir’de bulunan bir çağrı merkezinin İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da da şubeler açarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber polisin çeteye yönelik eşzamanlı operasyonunda liderliğini Gökhan Ç. ve Bilal G.’nin yaptığı çeteyle bağlantılı toplam 68 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, çete üyelerinin onbinlerce kişiye ait kimlik bilgilerini ellerinde tuttuğu tespit edildi. Çetenin, açtıkları yasal çağrı merkezleri aracılığıyla bankalardan kredi alamayan vatandaşlara, “Sizin adınıza kredi çıkartabiliriz” mesajları attığı, kabul eden vatandaşlara posta ile bir form gönderdikleri, 400 lira karşılığında bu formu alan vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. Form için para yatıran vatandaşların bir daha karşılarında muhatap bulamadıkları öğrenildi.

47’SI TUTUKLANDI

İzmir, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yasal şirketler üzerinden 4 ayrı çağrı merkezi açan çete üyelerinin, gazete ve internet üzerinden verdikleri ilanlarla yaşları 18- 25 arasında genç kızları asgari ücretle işe aldıkları da tespit edildi. Çalışanlar “Ofislerimize sürekli olarak PTT ve banka çalışanları geliyordu. Bize sürekli ‘Yaptığımız her iş yasal’ diyorlardı” dedi. Mahkemeye sevk edilen 68 zanlıdan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.