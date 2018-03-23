23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok

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Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok Kupa çalmaya çalışan Trabzonlu'ya şok

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor. 
 
'KUPA BİZİM' DİYE BAĞIRMIŞ

İddianamede şüphelinin ifadesinde Trabzonspor taraftarı olduğunu, Trabzonspor'un hakkı olduğunu düşündüğü 2010-2011 sezonu lig şampiyonluk kupasını görmek amacıyla olay günü Trabzon'dan İstanbul'a geldiğini, Fenerbahçe'nin müzesine gidip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde kupayı almak için camı zorladığında camın patladığını, o anın coşkusu ile 'kupa bizim' diye bağırdığını söylediği belirtilen iddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

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