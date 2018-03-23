23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması!

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ve yardımcısı Murat Doğan hakkında FETÖ'den soruşturma başlatıldı.
FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması!
FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması! FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması! FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün sivil imamı tutuklu Kemal Batmaz’ın ağabeyi Şakir Batmaz hakkında hazırlanan iddianamede isimleri geçen ve hâlen görevde olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ve yardımcısı Murat Doğan hakkında FETÖ'den soruşturma başlatıldı. Rektör yardımcısı Murat Doğan FETÖ ihraç komisyonuna başkanlık etmiş.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre; iddianamede Batmaz’ın rektörlük seçim kampanyalarında örgüt üyelerine Güven’i desteklemeleri yönünde talimatlar vererek, çeşitli toplantılar organize ettiği aktarıldı. Tanık K.Y.’nin beyanına göre Batmaz’ın kendilerinden olmayan akademik personele dahi “Biz Muhammed abiyle birlikteyiz. Bizimle birlikte olan daima kazanır” diyerek telkinlerde bulunduğu ifade edildi.

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Rektör Güven ve yardımcısı Doğan’ın, Şakir Batmaz’dan aldığı talimatla 15 Temmuz sonrasında kurulan FETÖ komisyonunda FETÖ mensuplarını koruduğunu anlatan başka bir tanık A.B. “Ayrıca Kürtçülük ve PKK sempatizanlığı yapan öğrencileri koruyordu” dedi. Güven’in eşinin abla olduğunu duyduğunu belirten tanık A.S. ise ifadesinde şunları kaydetti:

“Muhammed Güven 18 Mayıs 2016 tarihinde dekanlıklara bir yazı gönderdi. Yazıda, PKK sempatizanı, Kobani eylemine katılan öğrencilerin yönetmeliğe aykırı olarak devamsızlıktan muaf tutulmaları, giremedikleri vize ve final sınavına girmelerinin sağlanması gerektiği belirtiliyordu. Güven’in bu talimatı üzerine PKK sempatizanı Kobani eylemcileri YÖK sınav yönetmenliğine aykırı olarak sınavlara alındı.” Şakir Batmaz, ihraç edilen ve açığa alınan FETÖ’cü akademisyenleri kast ederek “üniversitemiz ve fakültemiz için çok büyük kan kaybı maalesef” ifadesini kullandığı belirtildi.

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