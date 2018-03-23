23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 'Yemek Kartı Yönetmenlik Taslağı'nın detaylarını paylaştı.
Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem
Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının esnaf ve sanatkârların görüşüne sunulduğunu belirterek, "Mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınması büyük önem arz ediyor" dedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların 81 ildeki esnaf odaları aracılığıyla yemek kartına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ileteceğini bildirdi.

Yönetmelik taslağındaki her bir maddenin, sektörde faaliyet gösteren esnaf tarafından değerlendirildikten sonra kendileri tarafından bakanlığa sunulacağını vurgulayan Palandöken, yapılacak düzenlemenin amacının esnaf ve sanatkârın yemek kartlarından kaynaklı temel sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu ifade etti. Palandöken, yemek kartı piyasasındaki komisyon oranlarının banka faizleriyle yarıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'TEMERRÜT FAİZİNİN YARISINI GEÇEMEYECEK'

"Hazırlanan taslağa göre, yemek kartı firmalarının anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, temerrüt faiz oranının yarısını geçemeyecek. Esnafımızın talebi de bu komisyonların temerrüt faizinin yarısının altında olması yönünde. Yine yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları işverenlere doğrudan veya dolaylı yollarla iskonto uygulayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da menfaat talep edemeyecek."

Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon kişinin yemek kartı kullandığına işaret eden Palandöken, "Yemek kartı ve benzeri uygulamalar, ilk kez bir mevzuatla düzenlenmiş olacak. Yeni düzenleme taslağı, hem yemek kartı kullanan vatandaşları hem yemek kartı firmalarını hem de sektörde çalışan esnafı yakından ilgilendiriyor" dedi.

Palandöken, mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Yemek kartı firmalarının ödemeleri geciktirdiğinden yakınan lokantacı esnafı, ödeme sürelerinin indirilmesi için görüşünü bakanlığa bildirmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine sunulan yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelerine yapılan ödemelerin süresinin 30 günü aşamayacağını belirten Bendevi Palandöken, yemek kartı hizmeti veren yerlerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu, ödeme sürelerinin indirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

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