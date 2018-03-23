23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:56Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:26Yatsı 20:46
    • 27°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 115.824 -1.10
  • Altın: 171,115 1.76
  • Dolar: 3,9650 0.81
  • Euro: 4,8903 1.03

Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçek

»
Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçek
Doğan Medya Grubu, Hürriyet, Posta, Fanatik, DHA, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Yaysat gibi varlıklarını Demirören Grubu'na satacağını açıklamıştı.
Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçek Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçek Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçek

Karar sonrası en çok merak edilen konu ise Aydın Doğan'ın neden böyle bir satışa gittiği oldu. İşte Aydın Doğan'ın medya grubunu satmasının arkasındaki asıl sebep ve bilinmeyenler...

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

Bu anlaşma sonrası Aydın Doğan'ın bu satış kararına ilişkin bir çok iddia ortaya atılsada kararın arkasındaki neden çok farklı...

HaberTürk gazetesinden Fatih Altaylı, medya sektöründeki bu dev satışın nedeniyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

“Doğan niye sattı?” sorusuna yanıt arıyor herkes.

Tek bir nedenden sattığını zannetmiyorum.

Bence asıl mesele, grubun grup olma özelliğini bir süredir yitirmiş olması.

Mehmet Ali Yalçındağ’ın grubun başına getirilip aile içi tartışmalardan dolayı ayrılmak zorunda kalmasının ardından grup çok başlı hale geldi.

Yurtdışında yıllar önce alınmış bir reklam pazarlama şirketinin zararları Hürriyet’i sıkıntıya soktu.

Star TV’nin satılmasından sonra piyasadaki hâkimiyetini yitiren ve kötü yönetilen Kanal D, büyük kârlardan büyük zararlara döndü.

Grubun Posta Gazetesi dışında kâr eden hiçbir yayın şirketi kalmadı.

Aydın Doğan giderek eriyen grubu yeniden kontrol altına alıp yönetebilecek ne yaşta, ne de dinamizmdeydi.

Grupta uyum ve eşgüdüm sağlanamayınca, hırslar ön plana çıkınca geriye kalan tek çare satmaktı.

Ve sattı.

5 yıl önce 2.2 milyar dolar teklif edilen grubun borçlar düşüldükten sonra 890 milyon dolara gitmesi aslında satışta geç bile kalındığını gösteriyor. Çünkü borsa değeri bunun bile altına inmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekAydın Doğan medya grubunu neden sattı? İşte perde arkasındaki bilinmeyen gerçekDoğan Medya Grubu, Hürriyet, Posta, Fanatik, DHA, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Yaysat gibi varlıklarını Demirören Grubu'na satacağını açıklamıştı.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Medya kulislerinde bomba iddiaMedya kulislerinde bomba iddiaDemirören Medya Grubu'na satışı konusunda anlaşmaya varılan, Doğan Medya Grubu'nu kimin yöneteceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
Medyada dev satın alma! Görüşmelere başlandıMedyada dev satın alma! Görüşmelere başlandıDoğan Holding, Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda Demirören Medya Grubu ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Doğan Medya Grubu satıldı! İşte yeni sahibiDoğan Medya Grubu satıldı! İşte yeni sahibiDoğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamı Demirören Medya Grubu'na satıldı... 1 milyar 250 milyon liralık satış sonrası Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ün yeni sahibi Erdoğan Demirören oldu...
  • İşte günün gazete manşetleri21 Mart 2018 Çarşamba 09:30
  • İşte günün gazete manşetleri20 Mart 2018 Salı 09:37
  • Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı19 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • İşte günün gazete manşetleri19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
  • Danıştay Başkanı'ndan Nurettin Yıldız'a çok ağır sözler17 Mart 2018 Cumartesi 09:25
  • İşte günün gazete manşetleri17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
  • Kıyamet senaryosu: Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak16 Mart 2018 Cuma 13:15
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar16 Mart 2018 Cuma 09:00
  • İşte günün gazete manşetleri16 Mart 2018 Cuma 07:00
  • Dilipak’tan dikkat çeken tespitler15 Mart 2018 Perşembe 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri