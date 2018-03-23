23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Halk otobüsünde büyük rezalet

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Halk otobüsünde büyük rezalet
Kütahya'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü.
Halk otobüsünde büyük rezalet Halk otobüsünde büyük rezalet Halk otobüsünde büyük rezalet

Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken, İ.T.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1253 liralık cezası kesildi. Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Halk otobüsünde büyük rezaletHalk otobüsünde büyük rezaletKütahya'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü.
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