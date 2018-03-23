23 Mart 2018 Cuma7 Recep 1439
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Bomba iddia! Masaya oturdular

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BİMcell kurulduğundan bu yana Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Ancak bu durumun değişeceği yönünde haberler var. İddiaya göre 1.5 milyon BİMcell abonesini transfer etmek isteyen Turkcell bunun için BİM yetkilileri ile masaya oturdu.
Bomba iddia! Masaya oturdular
Bomba iddia! Masaya oturdular Bomba iddia! Masaya oturdular Bomba iddia! Masaya oturdular

Türkiye’de cep telefonu kullanımı oldukça yaygın. 7’den 70’e herkes mobil durumda. 1993 yılında hayatımıza giren cep telefonu abone sayısı neredeyse nüfusa denk. Bugün 77.8 milyon mobil abone bulunuyor. Abonelerin yüzde 53’ü faturalı, gerisi ön ödemeli abonelerden oluşuyor.
 
Sektörde üç operatör faaliyet gösteriyor; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom. Sektörde abone sayısına göre Turkcell yüzde 44.5 pay ile lider durumunda. Vodafone’un payı yüzde 30.9, Türk Telekom’un payı ise yüzde 24.6. Operatöründen memnun olmayan abone numarasını istediği yere taşıyabiliyor.
 
Bir de mobil dünyada operatörlerin altyapısını kullanarak hizmet veren Fenercell, BİMcell gibi hatırı sayılır aboneye sahip markalar var. 
 
Geçen haftalarda BİM yönetimi BİMcell abone sayısını açıkladı. Ön ödemeli sistem (faturasız) ile hizmet veren BİMcell’in geçen yıl 200 bin yeni abone kazanarak abone sayısını 1 milyon 500’e çıkardığı bilgisi payaşıldı. Buradaki talebi gören BİM yönetiminin bir süredir faturalı hatta geçme hazırlığı yaptığını duyuyorduk. Geçen hata bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.
 
BİMcell kurulduğundan bu yana Avea (Türk Telekom) altyapısını kullanıyordu. Halen de öyle. Ancak bu durumun değişeceği yönünde haberler var. Geçen hafta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, BİM yönetimiyle masaya oturmuş.
 
Turkcell tarafı 1.5 milyon BİMcell abonesini Turkcell’e tranfer etmek istiyormuş. Oldukça çetin pazarlıklar yapılıyormuş. Bunu duyan Türk Telekom üst yönetimi de BİMcell’i bırakmamak için yeni teklifler sunuyormuş. Bakalım bu pazarlık nasıl bitecek, BİMcell kimde kalacak...

PARA DERGİSİ

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