Yerli otomobilde yeni gelişme

Özlü, İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) düzenlenen "Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Çalıştayı"nda otomotiv sanayicileriyle bir araya gelerek, sektöre ilişkin değerlendirme yaptı.

Türk otomotiv sanayisinin yükselen başarı grafiğine dikkati çeken Özlü, günümüzde Avrupa Birliği’nin ithal ettiği her 5 araçtan birisinin Türkiye’den gittiğini hatırlatarak, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranının yüzde 88 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

“Büyüyen Türkiye’ye, yerli otomobil çok yakışacak”

Özlü, Türkiye’nin milli projelerini devreye almaya devam edeceğini belirterek, “Türkiye yerli otomobile her bakımdan hazırdır. Büyüyen Türkiye’ye, yerli otomobil çok yakışacaktır. Sizlerin de gayretleri sonucunda, bugüne kadar otomotivde kat ettiğimiz mesafe, hepimiz için en büyük motivasyon kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

“Yer konusu gelecek 1,5 yıl içinde belli olacak”

Yerli otomobilin sağlayacağı istihdam ve muhtemel üretim yeri konusunda bir soru üzerine Özlü, “Teknik ve mali analiz çalışmasını bitirmek üzereyiz. Orada bu rakamlar var ama şu anda açıklamak için erken. Yer konusu da gelecek 1,5 yıl içinde belli olacak.” açıklamasında bulundu.