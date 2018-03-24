"Eski karımdan beni koruyun"

Emrah Ç.’nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı, tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı.

15 yıllık evlilikleri 3 yıl önce boşanmayla noktalanan çiftin nafaka kavgası, tehdit ve kaçırma iddialarıyla karakolluk oldu. Ancak bu defa iddiaya göre ‘zorba’, erkek değil kadın. Şu an Mersin’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Ç., 15 yıl evli kaldığı Ceyda G.’den 3 yıl önce boşandı.

Mahkeme 2 çocuğun velayetini anneye verdi. Genç kadın bir süre sonra nafaka davası açtı. Emrah Ç. ise işsiz olduğunu ve nafaka ödeyemeyeceğini söyledi. Ancak Emrah Ç.’nin iddiasına göre Ceyda G. adam tutup eski eşini kaçırttı. Tanımadığı 5 kişi eski kocayı ormana götürüp darp etti ve başına silah dayayarak senet imzalattı. Nafakayı kabul etmesi için tehdit edilen Emrah Ç., daha sonra şehir merkezine yakın bir noktaya bırakıldı.

KORUMA KARARI

Yaşadığı korkuyla mahkemede nafakayı kabul ettiğini söyleyen Emrah Ç., aynı kişiler tekrar tehdide başlayınca ikinci eşi Gamze Ç. ile birlikte Antalya’ya kaçtı. Emrah Ç.’nin iddiasına göre başkasıyla evlenip Antalya’ya taşınan eski eşi, burada da izini buldu. Yeniden tehdit telefonları ve mesajları almaya başladığını söyleyen Emrah Ç., CİMER’e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Ardından polise giderek şikâyetçi olan eski koca için çağrılı koruma kararı verildi, Ceyda G.’ye de eski eşiyle iletişim yasağı konuldu. Tehdit mesajları devam edince bu kez İnsan Hakları Kurulu’na başvuran Emrah Ç., “Devletimizden yardım bekliyorum. Beni kurtarın” dedi.

"ALDATTIĞI İÇİN BOŞANDIM"

Emrah Ç., yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı:

“Aldattığı için anlaşmalı boşanmıştık. Ancak bir süre sonra rahatsız etmeye ve para istemeye başladı. Öldürmekle tehdit etti. Çocuklarımı göstermedi. İşimden kovulmama neden oldu. Şimdiki eşim korkudan bebeğini düşürdü. Bana ‘Amacım para değil seni süründürmek’ diyor. Kurtulmak için şehir değiştirdik ama yine buldu. Böyle giderse ülkeyi terk edeceğim.”

ESKİ EŞ YALANLADI: NAFAKA İÇİN...

Ceyda G. ise eski eşinin iddialarını reddetti. Emrah Ç.’yle 2 yıldır görüşmediklerini ifade eden Ceyda G., şunları söyledi:

“Çocuklar için nafaka davası açtım, nafakayı ödememek için bu tür iddialar ortaya atıyor. Kaçırdılarsa niye şikâyetçi olmak için 2 yıl beklemiş. Çocuklarını göstermediğim doğru değil, asıl o çocuklarını hiç aramıyor. Onu aldattığım da yalan. Kendime yeni bir hayat kurdum. Benden uzak olsunlar, başka bir şey istemiyorum.”

HABERTÜRK