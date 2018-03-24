24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 18°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,599 2.65
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar

»
İşçiler için uygulanan yarı zamanlı çalışma memur anne- babalar için de başlıyor. Başbakanlık’a gönderilen düzenlemeyle anne- babalar çocuklar okula gidene kadar aynı anda yarım mesai yapabilecek.
Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar
Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar

Yüzbinlerce memurun merakla beklediği düzenleme için artık geri sayım başladı. Anne ve babalara tanınan yarı zamanlı çalışma imkânının memurlara da tanınmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği çıkıyor. 

Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek taslak metindeki detaylar ise şöyle:

* Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek.

* Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurların analık ve babalık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, süt izni verilmeksizin normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmayı talep edebilecekler.

İKİSİ AYNI ANDA İZİNLİ

* Yarı zamanlı çalışmada erkek ve kadın memur ayrımı olmayacak. Eşlerin her ikisi de memur ise yarı zamanlı çalışmadan her iki eş de aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemde yararlanabilecek.

* Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini ocak-temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

* Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek.

* Memurlar yıllık izin ve resmi tatillerde de yarım zamanlı çalışmış sayılacak.

* Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak.

* Bir çocuğu evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışabilecek.

* Bazı kurumların bu haktan yararlanabilmeleri belli şartlara bağlanacak.

İŞTE ŞARTLAR

* Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

* Çocuğunun sağ olması

* Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

* Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Fakıbaba'dan Çiftlik Bank açıklaması!Bakan Fakıbaba'dan Çiftlik Bank açıklaması!Bakan Fakıbaba, "Çiftlik Bank konusunda Bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bu da önemli. Bu konu hukukun vereceği bir karar. Ona ben bir şey diyemem ama ben şunu derim. Bütün vatandaşların uyanık olması lazım." dedi.
Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlarMemura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlarİşçiler için uygulanan yarı zamanlı çalışma memur anne- babalar için de başlıyor. Başbakanlık’a gönderilen düzenlemeyle anne- babalar çocuklar okula gidene kadar aynı anda yarım mesai yapabilecek.
Dünya devinin Türkiye planı ortaya çıktı!Dünya devinin Türkiye planı ortaya çıktı!Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki esnafı Çin’in e-ticaret devi Alibaba ile buluşturma hazırlığında. Türkiye’de yatırım planlayan Alibaba, küçük firmalarla işbirliği yapmak istiyor.
Devlet adeta para yağdıracakDevlet adeta para yağdıracakEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu'nda konuştu. Zeybekci burada, "Bir kalemde 21 şirketimize 129 milyar TL'nin üzerinde teşvik belgesi vereceğiz. Bu firmalarımız yatırıma başlayacaklar" dedi.
Teröristler ondan kaçamadı! Dünya tarihine geçtiTeröristler ondan kaçamadı! Dünya tarihine geçtiBayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin saat görev yaparak güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağladı.
Bomba iddia! Masaya oturdularBomba iddia! Masaya oturdularBİMcell kurulduğundan bu yana Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Ancak bu durumun değişeceği yönünde haberler var. İddiaya göre 1.5 milyon BİMcell abonesini transfer etmek isteyen Turkcell bunun için BİM yetkilileri ile masaya oturdu.
  • Resmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek23 Mart 2018 Cuma 16:40
  • Çalışmalar sürüyor! Yeni sistemde azaltılacak23 Mart 2018 Cuma 15:40
  • Bakan'dan memurlara müjde23 Mart 2018 Cuma 15:33
  • Bakan açıkladı! Dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız23 Mart 2018 Cuma 15:20
  • Detaylar belli oldu! Yemek kartlarında yeni dönem23 Mart 2018 Cuma 14:40
  • Bakanlık ifşa etti! İşte o 173 firmanın tam listesi23 Mart 2018 Cuma 14:25
  • Açıklama Bakan'dan geldi! 57 bin kişi alınacak23 Mart 2018 Cuma 13:00
  • Hükümetten müjde! SGK kapsamına alınıyor23 Mart 2018 Cuma 12:00
  • Çiftlik Bank’tan sonra sıra onda! Sistem tıkanınca ödemeler durdu23 Mart 2018 Cuma 11:00
  • 2017 işsizlik rakamları açıklandı!23 Mart 2018 Cuma 10:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri