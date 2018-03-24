Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

Ülke genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya'da yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22