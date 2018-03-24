24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,438 2.55
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı

»
CHP'li Mahmut Tanal, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu belirterek mutlaka ön seçim olmasını istedi.
CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı
CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi CHP'de koltuk yarışı başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olmak isteyen Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'den sonra parti içinde bir isim daha adaylığını açıkladı: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

"ÖN SEÇİM OLURSA DESTEK ALIRIM"

Tanal, ''Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. Mutlaka ön seçim olmalı ve ön seçim olduğu takdirde de partililerimizin desteğini alacağıma da inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bilecik'te yayın yapan yerel bir gazeteye konuşan CHP'li vekil, başkan olması durumunda makam aracı kullanmayacağını da sözlerine ekledi.

NEREDE EYLEM, TANAL ORADA

Mahmut Tanal, her zaman eylemlerin ön sıralarında yer alan isim olarak biliniyor.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1 Ocak 1961'de Şanlıurfa Hilvan Bahçecik köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Keziban'dır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladıCHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladıCHP'li Mahmut Tanal, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu belirterek mutlaka ön seçim olmasını istedi.
Verheugen'den çarpıcı Türkiye analiziVerheugen'den çarpıcı Türkiye analiziEski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, "Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi
Çipras Brüksel'de: Türkler bu kadar aptal olamazÇipras Brüksel'de: Türkler bu kadar aptal olamazÇipras, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından Yunan basın mensuplarına konuştu. Çipras, Ege'de yaşanan gerilimle ilgili haddini aşan ifadeler kullanarak, 'Türklerin o kadar aptal olmadığını biliyorum' dedi.
FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması!FETÖ İhraç Komisyonu'nun başındaki isme FETÖ soruşturması!Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ve yardımcısı Murat Doğan hakkında FETÖ'den soruşturma başlatıldı.
Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..Vekil gelin davetiyede rica etti: Çiçek göndermek yerine..Meclis'te tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile gelecek hafta dünya evine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davetlilerin çiçek göndermek yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmasını istedi.
Fransa'dan Afrin açıklaması: Bu konuda çok netiz!Fransa'dan Afrin açıklaması: Bu konuda çok netiz!Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' dedi.
  • CHP'de 'İl başkanı yalan söylüyor' krizi!22 Mart 2018 Perşembe 12:26
  • Şamil Tayyar ile görüşen Erdoğan talimatı verdi22 Mart 2018 Perşembe 11:56
  • Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?22 Mart 2018 Perşembe 10:19
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 70 bekliyorum22 Mart 2018 Perşembe 07:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü21 Mart 2018 Çarşamba 23:55
  • Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!21 Mart 2018 Çarşamba 23:51
  • TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!21 Mart 2018 Çarşamba 23:48
  • BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!21 Mart 2018 Çarşamba 17:20
  • Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!21 Mart 2018 Çarşamba 15:45
  • Erdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevap21 Mart 2018 Çarşamba 15:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri