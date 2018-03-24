CHP'li vekil İstanbul için adaylığını açıkladı

CHP'li Mahmut Tanal, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu belirterek mutlaka ön seçim olmasını istedi.

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi CHP'de koltuk yarışı başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olmak isteyen Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'den sonra parti içinde bir isim daha adaylığını açıkladı: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

"ÖN SEÇİM OLURSA DESTEK ALIRIM"

Tanal, ''Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. Mutlaka ön seçim olmalı ve ön seçim olduğu takdirde de partililerimizin desteğini alacağıma da inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bilecik'te yayın yapan yerel bir gazeteye konuşan CHP'li vekil, başkan olması durumunda makam aracı kullanmayacağını da sözlerine ekledi.

NEREDE EYLEM, TANAL ORADA

Mahmut Tanal, her zaman eylemlerin ön sıralarında yer alan isim olarak biliniyor.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1 Ocak 1961'de Şanlıurfa Hilvan Bahçecik köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Keziban'dır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, evli ve 2 çocuk babasıdır.