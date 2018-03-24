Hadise’nin neyine güvendiği ortaya çıktı

Ahlaksız klip ve “şov”larına karşı RTÜK’ün yaptığı uyarılara “İstediğimi yaparım” diye rest çekebilen Hadise adlı sözde “sanatçı”nın neyine güvendiği ortaya çıktı.

Millet olarak ekranlardaki kimi sözde “sanatçılara” hak etmedikleri değeri verebiliyor, ardından da sırtımızdan bıçaklanabiliyoruz. Ülkemizde kimi sözde “sanatçılar”, tek sermayeleri olan milletin sırtından milyon dolarlar kazanıp, bu paraları yurt dışına yatırıyor.

Ahlaksız klip ve “şov”larına karşı RTÜK’ün yaptığı uyarılara “İstediğimi yaparım” diye rest çekebilen Hadise adlı sözde “sanatçı”nın da neyine güvendiği ortaya çıktı.

Sözde “sanatçı” Hadise, Türkiye’de kazandığı milyon dolarları meğer vatandaşı olduğu Belçika’ya yatırıyormuş.

Magazin medyasından HT Magazin’in yaptığı araştırmada ünlü popçunun, Türkiye’de üzerine hiçbir mal varlığı olmadığı ve son iki yıldır toplam 118 bin TL vergi ödediği ortaya çıktı.

MALLAR BELÇİKA’DA MI?

Festival, açıkhava ve otellerdeki konserlerin aranılan ismi olan Hadise, bu zamana kadar 7 ayrı firmanın marka yüzü olarak reklamlarda oynadı. Altı sezondur televizyondaki ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının jüri üyeliğini yapıyor. Hadise’nin elde ettiği kazancını çifte vatandaşı olduğu Belçika’da değerlendirdiği tahmin ediliyor.

İCRALIK İDDİASI

‘Duymayan Kalmasın’ programı, Hadise’nin bir dönem işletmeciliğini yaptığı Bodrum’daki La Plaj’ın mülk sahipleri tarafından 900 bin lira alacak için icraya verildiğini ancak haczedecek bir şey bulunamadığını iddia etti.