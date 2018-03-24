Türkiye dünyada ilk beşte!

Türkiye, Facebook'ta 5 milyonu aşkın takipçisiyle, turizm tanıtım platformları arasında dünyada en çok takipçiye sahip ilk beş ülke arasına girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyagenelinde turizm tanıtımkampanyaları sosyal medya ve dijital mecralara kayarken, Türkiye'nin bu platformlardaki tanıtım çalışmaları her geçen gün daha da güçleniyor.

2014 yılında başlayan "Turkey Home" küresel tanıtım kapsamındaki çalışmalar, Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirdi.

Türkiye, kesintisiz, sürekli ve tutarlı sosyal medya çalışmalarının karşılığını aldı. Facebook'ta 5 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye, turizm tanıtım platformları arasında, dünyada en çok takipçiye sahip ilk beş ülke arasına girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Turkey Home" kampanyasındaki Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google , LinkedIn ve Pinterest hesaplarının toplam 6 milyon 730 bin takipçisi bulunuyor.

Bu mecralarda sadece turizm tanıtımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyadaki pozitif algısını artırmaya yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Türkiye, dijital tanıtımdaki bu gücü ile dünyanın neredeyse tüm ülkelerindeki hedef kitlelerine ulaşabiliyor.

Tanıtım video ve görselleri 554 milyondan fazla izlendi

Türkiye'nin Facebook'tan yaptığı dijital reklam çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Reklamlar aracılığıyla, takipçilere, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki turistik, tarihi ve arkeolojik değerleri gösterilirken Türkiye'ye ilgisi olan dünyanın her ülkesinden potansiyel ziyaretçilerin de ilgisi çekiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'ye ilgi duyan dünya çapındaki Facebook kullanıcılarına yönelik yaptığı hedeflemeli reklam kampanyaları ile sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar 149 milyondan fazla kişiye erişildi ve tanıtım videoları ile görselleri 554 milyondan fazla izlendi.