24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü

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Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü
Mersin’in Silifke ilçesinde Mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu 150 liraya satılan eriğin kilosu 55 liraya düştü.
Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü

İlk çıktığında tadımlık olan ve özellikle aşeren hamile bayanlar tarafından fiyatı pahalı olduğu için tane ile satın alınan erik fiyatları düştüğü için artık her sofraya girebilecek.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, can eriği hasadının yoğunlaşmasının ardından kilosunun 55 lira olduğunu kaydetti.

 

Bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Türer, erik üretiminin Göksu Vadisi’nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.
Silifke’de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini vurgulayan Türer, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti.

Göksu Vadisi’nin Türkiye’nin en doğal ortamlarından birisi olduğuna dikkati çeken Türer, "Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye’nin ilk turfanda can eriği Silifke’nin Göksu Vadisi’nde çıkmakta ve Silifke’de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak mahallelerini kapsamaktadır" diye konuştu.

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