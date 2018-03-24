24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı

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Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı
Memur emeklilerine ek ikramiye ödemelerinde ikinci taksit dönemi başladı. Ek ikramiye tutarı 7 bin 500 liranın üstünde olanlara kalan ödemeleri 1 yıllık faiziyle ödeniyor
Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine ek ödemeler sürüyor. Ek ikramiye tutarı 7 bin 500 liranın üstünde olanlara ikinci taksit ödemeleri başladı. Memur emeklileri, kalan ödemelerini 1 yıllık faiziyle alıyor.

KALAN PARA VERİLİYOR

 

Çıkarılan yasayla; memur emeklilerine, vefat etmişse hak sahibi yakınlarına, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'yi takip eden 1 yıl içinde başvurmaları şartı getirilmiş; ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. 

Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başlamıştı. Dolayısıyla ikinci taksit ödemeleri de bu ay başladı. Ek ikramiye tutarı 7 bin 500 liranın üstünde çıkanlara kalan ödemeleri, 1 yıllık faiziyle birlikte veriliyor. Örneğin; ek ikramiyesi 10 bin lira olan emekliye, 7 bin 500 liralık ödemesi yapılmıştı. Emekli, şimdi kalan 2 bin 500 liralık ödemesini 1 yıllık faiziyle birlikte alabilecek. Emekli ek ikramiyesini geçen yıl hangi tarihte almışsa, varsa kalan ödemesini bu yıl aynı ayda cebine koyacak.

HERKESE FARKLI TUTAR

Bu arada ek ikramiye imkanı için başvuru süresi 29 Ocak'ta doldu. Başvurusunu yapıp ek ikramiyelerini henüz almayanlara da ikramiyeleri ödeniyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, önceki gün, 30 yıldan hizmeti olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden ikramiyesini alan memur emeklilerine ek ödeme imkanı kapsamında 252 bin kişiye 1.1 milyar lira ödeme yapıldığını açıklamıştı. Memur emeklileri, yasa kapsamında 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ek ikramiye alıyor. Ek ikramiye tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplandı. Yıllık en düşük ikramiye tutarı 50 lira olurken, en yüksek tutar da 3 bin 407 lira 42 kuruş olarak açıklandı..

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