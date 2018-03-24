Yeni anneye devletten en az 5050 TL

Doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor

Rapor parası için doğumdan önceki bir yıl içinde en az ‘90 gün sigorta primi’ ödenmiş olmalı. Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız ödeme yapıyor.

Ayrıca anne çalışıyorsa doğum parası, süt parası da ödeniyor. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

Bunun için başvurular, Aile Bakanlığı müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Ayrıca annenin veya eşinin doğumdan önce en az 120 gün prim ödemesi varsa 149 lira da çocuk parası ödeniyor. Bu bir defa yapılıyor.