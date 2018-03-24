24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek

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Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek
30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.
Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek

Hükümet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. Bi kapsamda 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkiktahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı:

10 MİLYON KİŞİYE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ:

Geçen yıl asgari ücret desteğinden yaklaşık 10 milyon sigortalı, 1 milyon 600 bin işyeri yararlandı.

660 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINDA:

2016'da 500, geçen yıl da 660 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. İlaç geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 200'e ulaştı.

8.5 MİLYAR ALACAKTAN VAZGEÇİLDİ:

Nisan 2017 öncesi ödenmeyen Genel Sağlık Sigortası prim borçları 53 lira üzerinden güncellendi, faizleri silindi. 6.5 milyon kişinin 8.5 milyarlık borcunun tahsilatından vazgeçildi.

HATALI EMEKLİLİĞE GEÇİT YOK:

Emeklimiz borçlanabilecek süreleri borçlanırsa maaşı kesilmiyor.

KOLAY İŞVERENLİK:

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlere getirilen kolay işverenlik sistemine konut kapıcılığına işyerlerinde de geçiliyor. 30 günden eksik çalışanların eksik gün nedenlerinin belge yerine, beyanla bildirimi sağlanacak.

PRİMİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE DESTEK:

Dürüst mükellefe, tıpkı vergi ödemelerinde olduğu gibi, zor döneme girerse sosyal güvenlik primi konusunda da kolaylık sağlanacak. Geçmiş üç yıl içinde primlerini düzgün yatıran, herhangi bir cezası bulunmayan mükellef, zor durumda olduğunu beyan ederek SGK'dan cari dönem prim ödemeleri konusunda erteleme- taksitlendirme isteyebilecek.

1000 LİRA ALTINDAKİ AYLIKLAR:

Emekli aylığı bin liranın altında ödenenler, engellilik nedeniyle vergi indirimi bulunanlar yaş şartına tabi olmayanlar veya ileri yaşta olup düşük gün sayısıyla ve asgari ücret üzerinden prim ödeyip emekli olanlar.

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