Galaxy S9'da büyük sorun!

Samsung, Galaxy S9'un ekranında yaşanan sorunu kabul etti. Güney Koreli dev, bu sorunu araştırmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Galaxy S9'u yeni satın alan kişiler sosyal medya ve çeşitli forumlar üzerinde, telefonun dokunmatiğinin çalışmadığını ve ekranda ölü piksel olduğunu dile getirdi.

Bu şikayetler üzerine Samsung forumlarında enteresan bir şekilde telefonu fabrika ayarlarına döndürmeleri ve ekran hassasiyetini arttırmak için ince ayarların yapılması gerektiği açıklanmıştı. İşe yaramayan ve tatmin edici bir çözüm olmayan bu önerilerin ardından gözler Samsung'a çevrildi.

Şikayetlerin artması üzerine Güney Koreli teknoloji devinden açıklama geldi. Samsung sözcüsü firmanın oldukça fazla bu konuda şikayet aldıklarını ve bu tip sorunlar yaşayan kullanıcılara yardım edeceklerini açıkladı.

Samsung'un ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.



25 Şubat 2018'de tanıtıldı

Samsung'un en yeni amiral gemisi telefon ailesi Galaxy S9, 25 Şubat tarihinde yapılan bir etkinlikle Barselona'da tanıtılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunulan akıllı telefon, özellikle gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. S9 ve S9+ olmak üzere iki farklı modeli bulunan telefon ailesi 960 kare ağır çekim video kayıt ve AR Emoji gibi özelliklere sahip.