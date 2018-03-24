24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,438 2.55
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor!

»
Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor!
Konya’da düzenlenen Tarım Fuarında sergilenen ve fiyatları 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişen traktörler ilgi çekerken, çiftçiler satın almaktan çok bakmakla yetiniyor.
Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor! Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor! Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor!

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tarım ve Mekanizasyon Fuarında birbirinden farklı tarım ürünleri satışa sunuldu. Fuarda traktörlerin fiyatları ise 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. Fuarın en büyüğü olan 8’nci seri traktörlerde birbirinden farklı özellikler bulunuyor. Uydu kontrol sistemi, klima, sınırsız vites gibi özelliklerin bulunduğu traktörler lüks spor araba fiyatlarına satışa sunuluyor. Büyük traktörleri gören vatandaşlar ise neredeyse insan boyunu geçen tekerleklerin yanına geçerek fotoğraf çektirmekle yetiniyor.

 

Fiyatı duyan çiftçiden “Vay babam vay” tepkisi

Fuara gelen çiftçiler meraklı gözlerle büyük traktörleri inceleyip, yanında fotoğraf çektiriyor. Fuardaki en büyük traktörlerden birisini inceleyen vatandaş, gazetecilerin sorusu üzerine, "Traktör çok güzel de parası da çok güzel herhalde" diye konuşurken, gazetecilerin traktörün fiyatının 1 milyon 200 bin lira civarında olduğunu söylemesi üzerine, “Vay babam vay" şeklinde tepki gösterdi. 

Fuarı ziyarete gelen başka bir çiftçi ise, "Normal traktörler 180- 200 bin lira arası. Ben dün aldım, 170 bin liraya. 110 beygir ortalama 200 civarı" dedi. Bazı çiftçiler ise fiyatlarını dahi sormadıklarını söyledi. Çiftçiler doların yükselmesinin traktör fiyatlarını etkilendiğini söyledi.  

Traktörlerin fiyatlarına bakan başka bir çiftçi ise, "Fiyatlar pahalı çiftçi bitti. Para yok alamıyoruz" dedi. Çiftçiler fiyatların yüksek olduğunu ve genel olarak fuar alanını gezdiklerini ve alışveriş yapamadıklarını belirtti. Tarım Fuarı 24 Mart 2018 saat 17.00'de sona erecek. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kuyruk oluştu! Başvuru sayısı patladıKuyruk oluştu! Başvuru sayısı patladıGurbetçilerin Türkiye’de emekli olabilmek için yaptığı başvuru sayısı patladı. 600 bin gurbetçi SGK’ya başvuru yaparken, 350 bin gurbetçiye de aylık bağlandı.
Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor!Traktör fiyatları lüks otomobille yarışıyor!Konya’da düzenlenen Tarım Fuarında sergilenen ve fiyatları 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişen traktörler ilgi çekerken, çiftçiler satın almaktan çok bakmakla yetiniyor.
Galaxy S9'da büyük sorun!Galaxy S9'da büyük sorun!Samsung, Galaxy S9'un ekranında yaşanan sorunu kabul etti. Güney Koreli dev, bu sorunu araştırmak için çalışmalara başladığını açıkladı.
Şimşek'ten flaş döviz açıklamasıŞimşek'ten flaş döviz açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reel sektörün dövizle borçlanmasını sınırlandıracaklarını belirtti.
Binlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecekBinlerce kişi bekliyordu! Ay sonuna kadar ödenecek30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.
Ankara- Sivas arası 2 saate iniyor!Ankara- Sivas arası 2 saate iniyor!Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ilk ray serimi, 25 Mart Pazar günü törenle yapılacak.
  • Yeni anneye devletten en az 5050 TL24 Mart 2018 Cumartesi 11:33
  • Emeklilere müjde! İkramiye dönemi başladı24 Mart 2018 Cumartesi 11:28
  • Borsa İstanbul'a Türk yapay zekası geliyor!24 Mart 2018 Cumartesi 11:28
  • Fiyatı 150 liradan 55 liraya kadar düştü24 Mart 2018 Cumartesi 11:25
  • Türkiye dünyada ilk beşte!24 Mart 2018 Cumartesi 11:17
  • Bakan Fakıbaba'dan Çiftlik Bank açıklaması!24 Mart 2018 Cumartesi 10:12
  • Memura çifte izin müjdesi! İşte meral edilen o şartlar24 Mart 2018 Cumartesi 08:40
  • Dünya devinin Türkiye planı ortaya çıktı!24 Mart 2018 Cumartesi 07:40
  • Devlet adeta para yağdıracak23 Mart 2018 Cuma 19:54
  • Teröristler ondan kaçamadı! Dünya tarihine geçti23 Mart 2018 Cuma 19:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri