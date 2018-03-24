24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!

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Türkiye, dünya turizm pastasının en önemli kalemlerinden biri olan ‘sağlık turizmi’ gelirlerini artırmak için harekete geçti.
Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!
Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle! Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle! Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!

Türkiye, dünya turizm pastasının en önemli kalemlerinden biri olan ‘sağlık turizmi’ gelirlerini artırmak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, termal turizm, medikal SPA, estetik operasyonlar, diş tedavileriyle yaşlıların kronik rahatsızlıklarına ilişkin tedavi taleplerinin rotasını, Türkiye’ye çevirmek için kolları sıvardı.

YÖNETMELİK ÇIKACAK

 

Bu çerçevede Bakanlık; 50 yatak ve üstü kapasitede hizmet veren otellere, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak sağlık hizmeti verebilmelerinin önünü açacak yeni bir yönetmelik hazırladı. Akşam'ın haberine göre; Başbakanlığa gönderilen ve yakın bir tarihte yayınlanarak yürürlüğe gireceği belirtilen yönetmelikle, kayak merkezlerindeki otellerden, sahil şeritlerindeki otellere kadar, uygun şartları taşıyan her otel, 5 yıldızlı bir hastane gibi sağlık hizmeti verebilecek.

500 MİLYAR DOLAR’LIK PAZAR

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık kuruluşlarının da otellerle anlaşarak bu uygulamaya başlayabileceğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 verileri her yıl 30 milyon insanın sağlık için ülke dışına çıktığını gösteriyor. Sağlık turizmine harcanan para yıllık 500 milyar dolar. Kişi başı 17 bin dolara tekabül ediyor. Biz bu pastanın, tam rakam yok ama 5 milyar dolarını alabilmişiz. Aslında Türkiye’nin çok daha güçlü bir kapasitesi var. Türkiye önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi alanında çok ciddi gelir elde edebilecek bir ülke” ifadelerini kullandı. Demircan, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2018-2019 için 10 milyar dolar gelir hedefi koydu. Bir de sağlık turizminin önünü açacak bir yönetmelik hazırladık ve Başbakanlığa gönderdik, önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Sağlık turizmiyle ilgili yasal bir düzenlememiz de var. Bunu da önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na sunacağız.”

ATAMALARIN İLKİ NİSANDA

Öte yandan Bakan Demircan, sağlık personeli atamalarının ilkinin nisan ayında yapılacağını da belirterek şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki hafta ilana çıkıyoruz. Nisanda ilk alımı yapıyoruz. İkinci alım haziran, üçüncü alım ise eylül veya ekim ayında olacak. Bu sene 57 bin sağlık personeli alacağız.”

''5 AYLIK BOŞ SEZONU DOLDURABİLECEKLER''

Bakan Demircan, düzenlemeyi şöyle özetledi: “Mesela turizm sezonumuz 7 ayda bitiyor. 5 ay boşluğumuz var. Bu 5 aylık sürede aynı otelin içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü açılabilir. Otelde bir fizik tedavi merkezi oluşturulabilir veya yakın bir merkez için otelle anlaşma yapılabilir. İlla yeni inşaat yapmaya gerek yok. Proje için mevcut kapasite kullanılabilir. Kışın kayak turizmi olan bir yer de yazın kullanılabilir.''

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