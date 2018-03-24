24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha

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Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha
Döviz piyasasında son günlerde yaşanan hareketlenmelere yönelik Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından son açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den geldi.
Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha

Türkiye’nin 2018'e de çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, ihracattaki büyüme trendinin artarak devam ettiğini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci üretim kapasitesinin ise yüzde 80’leri aştığını bildirdi.

Bakan Bülent Tüfenkçi son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe de dikkat çekerek şu sözlerle uyarıda bulundu;

''Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım. Allah’a hamdolsun Afrin operasyonu başarılı bir şekilde neticelendi sayılır. Şimdi saha emniyeti, güvenliği ve bundan sonra yapılacak işleri de yaptıktan sonra Afrin’i Afrinlilere bırakacağız. Sınırlarımızdaki güvenliğin bir bölümünü sağlamış olacağız."

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