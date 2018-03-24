24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam..

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Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam..
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı.
Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam.. Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam.. Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam..

 Kayseri merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat'ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı.

Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde 2 çiftlik kuracakları ilan etti. Ancak şirketin, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Sümer Plaza'nın 12'nci katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah Mangal adıyla 6 restoran işlettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ekolium Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özakan (25) ve şube müdürleri V.M. ve A.Ö.'yı gözaltına aldı. Dün nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile şüphelilerin Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restoranlara, üyelerden alınan paralarla satın alınan 20 arazinin tapu kayıtlarına el kondu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.

ŞİRKET 8 AY ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞ

Yürütülen soruşturmada internet üzerinden 'Anadolu Farm'' adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi, toplanan paranın da yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirlendi. Paranın bir kısmının başlarda oyuna katılan üyelere verildiği, kalanıyla araziler alındığı restoranlar açıldığı tespit edildi.

Tutuklanan Fehmi Özakan'ın alınan ifadesinde ''Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kar olarak verip, restoranlar açarak, arazi satın aldık. Biz, Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar bile '' dediği bildirildi.

Öte yandan, şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği, bugün gözaltına alınan bir şube müdürünün daha sorgusununu sürdüğü öğrenildi.

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