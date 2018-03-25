Bahçeli’nin A takımında dikkat çeken detay!

15 kişilik Başkanlık Divanı’nın yarısını değiştiren Bahçeli, teşkilatı sağ kolu Semih Yalçın’a emanet etti. Genel Sekreter Büyükataman yerini korurken, eski Ankara İl Başkanı Yaşar Yıldırım, yan kuruluşlardan sorumlu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini 2019’a taşıyacak A takımını belirledi. MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, Bahçeli başkanlığında dün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Arslanlı Yol’u yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Bahçeli ve beraberindeki heyet, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Bahçeli, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni şunları yazdı:

‘Gururlu, umutluyuz’

“Gururluyuz, umutluyuz, azim ve kararlılık doluyuz. Büyük Kurultayımız, bir tarafta 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümüne tekabül ederken, diğer tarafta milli beka mücadelemizin dönüm noktalarından birisi olan Afrin’de aynı gün elde edilen tarihi başarıyla taçlanmıştır. Milli mücadelenin destansı ve devasa bir mahsulü olan Türkiye Cumhuriyeti, açtığın yolda, gösterdiğin istikamette, belirlediğin ülküler çerçevesinde varlık ve birliğini sonuna kadar muhafaza edecektir. Bu aynı zamanda MHP’nin de hedefi, taşıdığımız milli ve manevi sorumlulukların ağırlık merkezi, muhterem hatırana ve kurucu kahramanların muazzez anılarına vefa borcumuzdur. İnancım odur ki, yaktığın meşale asla sönmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hak ve kazanımlarından asla taviz vermeyecektir.”

Bahçeli, sonra MYK’yı toplayarak Başkanlık Divanı seçimini gerçekleştirdi. Basına kapalı toplantıda konuşan Bahçeli, 1 Kasım’dan bugüne kadar geçen süreyi, “Boşuna geçirilmiş karmaşık dönemdi, artık geride bıraktık” sözleriyle değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel olmak üzere üç önemli seçimin yapılacağını anımsatan Bahçeli, “Önümüzdeki süreci, geleceği sizler kucaklayacaksınız” dedi.

Bahçeli, A takımında yedi yeni isme yer verdi. Bu isimler; “Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Fatih Çetinkaya, Deniz Debboylu, Fethi Yıldız, Sefer Aycan” olarak sıralandı.

Kim neye bakacak?

Bahçeli, yarın Başkanlık Divanı’nın toplayarak görev dağılımı yapacak. Edinilen bilgilere göre Genel Sekreter Büyükataman ve yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Siyasi İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan yerlerini koruyarak aynı görevleri sürdürecek. Partinin omurgası, en kritik birimi olan teşkilat ise deneyimli isim olan Semih Yalçın’a emanet edilecek. Yalçın’dan boşalan Basından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı kaydırılacak.

Eski Kızılcıhamam Belediye Başkanı ve Ankara İl Başkanı Yıldırım ise Yan Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Büyükataman ve yardımcısı Hidayet Vahapoğlu yerlerini korurken, Kalaycı’dan boşalan Genel Sekreter Yardımcılığı koltuğuna ise eski Ankara İl Başkanı ve teşkilatların denetiminde müfettişlik görevi alan Fatih Çetinkaya oturacak. 7 Haziran’da Kahramanmaraş’tan milletvekili seçilen Sefer Aycan ise Eğitim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eğitim işleri, Emin Haluk Ayhan ekonomik işler, Bahçeli’nin avukatı Fethi Yıldız da seçim işlerinden görevli olacak.

Demirel sürprizi

Bahçeli, MYK seçiminde dört yardımcısını listeye almayarak sürpriz yapmıştı. Bu kez MYK’da yer verdiği Kadın ve Aile’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel’i Başkanlık Divanı’nın dışında bıraktı. Demirel’in yerine ise Aydın Milletvekili Deniz Depboylu görev aldı.



İşte A takımı

- İsmet Büyükataman (Genel Sekreter)

- Hidayet Vahapoğlu (Genel Sekreter Yard.)

- Fatih Çetinkaya (Genel Sekreter Yard.)

Genel başkan yardımcıları

- Semih Yalçın (Teşkilat)

- Sadir Durmaz (Yerel Yönetimler)

- Mevlüt Karakaya (Mali İşler)

- Mustafa Kalaycı (Basın)

- Sefer Aycan (Eğitim)

- Emin Haluk Ayhan (Ekonomi)

- Deniz Debboylu (Kadın ve Aile)

- İzzet Ulvi Yönter (Ar-Ge)

- Kamil Aydın (Dış İlişkiler)

- Fethi Yıldız (Seçim ve Hukuk)

- Yaşar Yıldırım (Yan Kuruluşlar)

- Celal Adan (Siyasi İşler)