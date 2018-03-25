26 Mart 2018 Pazartesi8 Recep 1439
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177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı

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177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı
Türkiye, geçen yıl 177 ülkeye 2,5 milyar dolarlık kauçuk ve kauçuktan eşya ihraç ederken, söz konusu satışın 1,1 milyar dolarlık kısmını otomobil, otobüs, kamyon ve tarım araçları gibi taşıtlarda kullanılan dış lastikler oluşturdu.
177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı 177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı 177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 509,2 milyon dolarlık otomobil dış lastiği ihraç edilirken, 468,9 milyon dolarlık kamyon ve otobüs lastiği, 139,5 milyon dolarlık tarım ve orman taşıtları lastiği, 22,7 milyon dolarlık madencilik ve sanayi elleçleme taşıt lastiği satıldı.

Böylece, geçen yıl 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşen kauçuk ve kauçuktan eşya ihracatının 1,1 milyar dolarlık kısmını otomobil, otobüs, kamyon, tarım araçları gibi taşıtlarda kullanılan dış lastikler oluşturdu.

Almanya ilk sırada

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, buraya değişik taşıtlarda kullanılmak üzere 207,6 milyon dolarlık dış lastik satıldı.

Hollanda, İtalya, ABD, İngiltere, İspanya, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas ihracatta öne çıkan ülkeler oldu. Türkiye geçen yıl toplam 177 ülkeye dış lastik satma başarısı gösterdi.

Türkiye, geçen yıl 2,2 milyon dolarlık motosiklet, 57,7 bin dolarlık sivil hava taşıtı, 17,7 bin dolarlık diğer uçaklar için dış lastik ihraç etti.

Kauçuktan eşya ihracatının yarısı İstanbul'dan

İl bazında değerlendirildiğinde, geçen yıl taşıt lastiklerini de içeren kauçuktan eşya ihracatına en fazla katkıyı İstanbul sağladı. Söz konusu il 1,2 milyar dolarlık dış satımla sektör ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 466,4 milyon dolarla Kocaeli, 203,1 milyon dolarla Bursa, 158,9 milyon dolarla Kırşehir, 103,9 milyon dolarla Çankırı takip etti. Söz konusu iller toplam sektör ihracatının yüzde 86,5'ine imza attı.

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