26 Mart 2018 Pazartesi8 Recep 1439
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Facebook'tan tam sayfa özür!

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Facebook'tan tam sayfa özür!
Facebook, İngiliz medyası aracılığıyla, yaşanan güvenlik skandalı sebebiyle tüm kullanıcılarından özür diledi.
Facebook'tan tam sayfa özür! Facebook'tan tam sayfa özür! Facebook'tan tam sayfa özür!

Facebook sosyal paylaşım ağının kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yaşanan güvenlik krizi sebebiyle İngiliz gazetelerinde özür mesajı yayınladı.

İngiliz gazetelerinde tam sayfa yayımlanan özürde, "Üniversitedeki bir araştırmacının hazırladığı ve 2014'te milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına sebep olan test uygulamasını duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha çok şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Bu uygulama gibi, kullanıcılardan çok fazla kişisel veri talep eden durdurduk ve kullanıcılardan bilgi isteyen uygulamalara da sınır koyduk" ifadelerini kullandı. 

Zuckerberg’in özrü; Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express ve Observer gazetelerinde yayımlandı. 

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica'nın kampanya sırasında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasadışı olarak aldığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra internet kullanıcıları arasında ‘Facebook’u sil’ adlı bir kampanya başlamıştı. Yaşanan olaylardan sonra yüz binlerce insan Facebook hesaplarını silmiş, bu sebeple Facebook büyük bir oranda zarara uğramıştı. 

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