Borçlar siliniyor! 2 Nisan'a kadar..

Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek

1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar dikkat! 2 Nisan'a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi. GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı.

1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı. Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.