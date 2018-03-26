Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.
26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda
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