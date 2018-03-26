26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda

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Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda
Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan 15 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Fiyatlar gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artacak.
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yolda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

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