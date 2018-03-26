26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında..

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Katar; 4 milyar dolara mal olması planlanan Sudan'ın Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edecek.
Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında..
Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında.. Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında.. Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında..

Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarsa bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, Sevakin Limanı rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.

PROJE 4 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK

Katar ile Sudan'ın 2020'de tamamlanması beklenen projeyle ilgili anlaşmayı bugün imzalayacağını dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanını Katar'ın karşılayacağını, buna karşılık da limanda yüzde 49 pay sahibi olacağını ifade etti.

Avad, söz konusu projeyle, bir zamanlar canlı ekonomik bir merkez olan Sevakin Limanı'nın bu rolünün yeniden işlevsel hale geleceğini belirtti. Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de Sulaiti ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini görüştü.

BAZI KONULARDA MUTABAKATA VARILDI

Sudan haber ajansı Suna'ya göre, Sulaiti, Beşir ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle ilgili bazı konularda mutabakata varıldığını aktardı. Sevakin Limanı, Port Sudan'dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor.

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