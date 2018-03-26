26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:25Güneş 06:51Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:29Yatsı 20:49
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 116.948 0.30
  • Altın: 173,012 0.33
  • Dolar: 3,9916 0.60
  • Euro: 4,9509 0.93

Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular

»
Çin, uzun süredir ertelediği planını hayata geçirerek, ilk vadeli petrol tahvilini piyasaya sürdü. Çin, bu yolla petrol piyasasındaki etkisini artırmayı ve ABD ile Avrupa petrol piyasasına rakip olmayı hedefliyor.
Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular
Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, petrol piyasasındaki etkisini artırmak ve ABD ile Avrupa petrol piyasasına alternatif oluşturmak üzere, ilk vadeli petrol tahvilini piyasaya sürdü.

Uzun süredir beklenen yuanın kontrolündeki ilk petrol tahvilleri, bugün Şanghay borsasında piyasaya sürüldü. Eylül vadeli tahviller, varil başına 432 yuandan (68,47 dolar) işlem gördü. Yabancı yatırımcılara da açık olan tahviller sayesinde Çin, ABD ve Avrupa merkezli petroll piyasalarına rakip olacak.

Çin, 1993'te kendi petrol tahvillerini çıkarma planını, çeşitli sorunlar nedeniyle ertelemişti. 
Londra'da Brent petrol 68,38 dolarda, New York'ta ise Batı Teksas (WTI) petrolü 64,06 dolardan işlem görüyor.

Çin'in ham petrol ithalatında son dönemde yaşanan hızlı artış nedeniyle petrol tahvilini çıkarma planını hayata geçirdiği belirtiliyor. Ülke geçen yıl petrol ithalatında ABD'yi geride bırakmıştı.

Çin'in petrol tahvillerinin ülkenin petrol piyasasında büyük etki yaratması beklenmese de, yuanın uluslararası ticaretteki etkisini artırabilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdularÇin'den kritik hamle! Sonunda kurdularÇin, uzun süredir ertelediği planını hayata geçirerek, ilk vadeli petrol tahvilini piyasaya sürdü. Çin, bu yolla petrol piyasasındaki etkisini artırmayı ve ABD ile Avrupa petrol piyasasına rakip olmayı hedefliyor.
Bakan'dan müjde! Katılan herkese 400 TL verilecekBakan'dan müjde! Katılan herkese 400 TL verilecekÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği müjdesi verdi.
Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında..Erdoğan sömürgecileri çıldırtmıştı! Katar anında..Katar; 4 milyar dolara mal olması planlanan Sudan'ın Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edecek.
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam yoldaAraç sahipleri dikkat! Yeni zam yoldaBenzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan 15 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Fiyatlar gece yarısından itibaren 12 kuruş daha artacak.
81 milyonu ilgilendiriyor! Büyük değişiklik geliyor81 milyonu ilgilendiriyor! Büyük değişiklik geliyorHükümet, sağlık alanında reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Toplam 291 ilaç Türkiye'de üretilecek, Ankara’da çekilen röntgen Hakkâri’de görülebilecek. Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120’ye çıkıyor.
Borçlar siliniyor! 2 Nisan'a kadar..Borçlar siliniyor! 2 Nisan'a kadar..Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek
  • Türkiye'den kritik hamle! Yeni dönem başladı26 Mart 2018 Pazartesi 07:25
  • Bakanlık açıkladı! Zorunlu sigorta başlıyor26 Mart 2018 Pazartesi 07:05
  • Tüm çalışanlara müjde! İkinci şans geliyor25 Mart 2018 Pazar 23:17
  • BES'ten cayanlara Hazineden ikinci fırsat25 Mart 2018 Pazar 12:00
  • 500 bin koyun projesi başlıyor25 Mart 2018 Pazar 11:40
  • Milyonlarca emekliye müjde! Masada iki seçenek var25 Mart 2018 Pazar 11:31
  • Herkes adeta akın etti! Sayı 2 milyonu geçti24 Mart 2018 Cumartesi 14:20
  • Büyük vurgun! 8 ayda topladığı rakam..24 Mart 2018 Cumartesi 13:19
  • Dolarla ilgili bir kritik açıklama daha24 Mart 2018 Cumartesi 13:18
  • Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!24 Mart 2018 Cumartesi 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri