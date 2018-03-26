Çin'den kritik hamle! Sonunda kurdular

Çin, uzun süredir ertelediği planını hayata geçirerek, ilk vadeli petrol tahvilini piyasaya sürdü. Çin, bu yolla petrol piyasasındaki etkisini artırmayı ve ABD ile Avrupa petrol piyasasına rakip olmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, petrol piyasasındaki etkisini artırmak ve ABD ile Avrupa petrol piyasasına alternatif oluşturmak üzere, ilk vadeli petrol tahvilini piyasaya sürdü.

Uzun süredir beklenen yuanın kontrolündeki ilk petrol tahvilleri, bugün Şanghay borsasında piyasaya sürüldü. Eylül vadeli tahviller, varil başına 432 yuandan (68,47 dolar) işlem gördü. Yabancı yatırımcılara da açık olan tahviller sayesinde Çin, ABD ve Avrupa merkezli petroll piyasalarına rakip olacak.

Çin, 1993'te kendi petrol tahvillerini çıkarma planını, çeşitli sorunlar nedeniyle ertelemişti.

Londra'da Brent petrol 68,38 dolarda, New York'ta ise Batı Teksas (WTI) petrolü 64,06 dolardan işlem görüyor.

Çin'in ham petrol ithalatında son dönemde yaşanan hızlı artış nedeniyle petrol tahvilini çıkarma planını hayata geçirdiği belirtiliyor. Ülke geçen yıl petrol ithalatında ABD'yi geride bırakmıştı.

Çin'in petrol tahvillerinin ülkenin petrol piyasasında büyük etki yaratması beklenmese de, yuanın uluslararası ticaretteki etkisini artırabilir.