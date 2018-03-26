AK Parti ittifakın oy oranını açıkladı!

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

2019 SEÇİMLERİ

Biz AK Parti olarak 16 yıldan beri her zaman sayısal olanla değil, siyasal olanla ilgilendik. Sayısal olan siyasal olanın bir sonucudur. Bugün, öncelikli olarak 15 Temmuz'dan sonra biz bu ülkenin bulunduğu coğrafyada birliğinin beraberliğinin korunması, huzurunun devam etmesi için bir birlik ve beraberlik, bunun yanında da yerlilik ve millilik vurgusunu sıkça yapıyoruz. Biz; milllet, bayrak, vatan ve devlet... Bu dört esasla, herkesle kardeşiz. Kucaklayıcılık bu.

"HERKESE KAPIMIZIN AÇIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ"

Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayan bir dille nasıl beraber olacağım. Tabii ki onlarla bir ve beraber olmayacağım. Kendi vatanına, devletine önem gösteren herkesle bir ve beraber olduğumuzu biz söylüyoruz. (Fatih Erbakan ismininin konuşulması) İsimler üzerinden gitmeyelim, bu ülkeler etrafında herkese kapımızın açık olduğunu söylüyoruz.

Yerelde bu tür ittifaklar hep oluşturdular bu yeni bir şey değil. Yerel siyasetle genel siyaset çok farklıdır. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili merkezden siyaset yapabilirsiniz ama yerel seçimle ilgili yapamazsınız. Yerel dinamikler karşılıklı hassasiyet esasında görüşür. Yerel seçimler geldiğinde muhtemelen aynı hassasiyette olan, aynı kaygıları taşıyanlar yerel dinamikler etrafında oturup konuşacaklardır ve bu konuda bir görüş birliğine varacaklardır. Biz buna ister gönül ittifakı ister birlik beraberlik diyelim, sonuçta bu olacaktır.

Biz şu ana kadar büyük oranda kongrelerimizi tamamladık. 972 ilçenin 900'ünü bitirdik. Kongreler siyasi partilerin değişim ve yenilenme süreçleridir. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduğunda ifade ettiği metal yorgunluğu da kongre ve değişim ile birlikte metal yorgunluğu kalmadı. Afrin'le birlikte yeni bir diriliş heyecanı başladı. Kongrelerde inanılmaz bir heyecan var. Diyarbakır'da 80 bin kişi vardı, kongre salonu dışında.

"2019'DA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE OYA ULAŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

1919'dan 2019'a yüz yıl. Biz çok kritik bir tarih olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte yüksek oy oranları göreceğiz demesi, toplumda bunun karşılığını Cumhurbaşkanımız görüyor. Biz 2019'da yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz.8 seçim kaybetmiş, elinde bugüne kadar kamuoyu araştırmaları ve veriler, genel siyaset, bütün bunlara baktığımızda ana muhalefet partisi ciddi anlamda kan kaybediyor. Ana muhalefetin ciddi kan kaybetmesinin yanı sıra söylemsizliği de hayalden ibaret kalıyor.

"BBP'DE CİDDİ BİR HEYECAN GÖRÜYORUZ"

Bunu sadece AK Parti için söylemiyorum, MHP de kongrelerini tamamladı. BBP'de ciddi bir heyecan görüyoruz. Tarih boyunca her zaman yüksek hedeflere dair büyük inancı olanlar kazanmıştır. CHP'ye baktığım zaman bırakın inancı, CHP'nin bir hedefi yok. Bir motivasyonu yok. Harekete geçecek enerjisi yok. CHP'nin bir siyaset ürettiğini söyleyebilir miyiz?