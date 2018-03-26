26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..

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Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..
Kütahya Hisarcık'ta korku filmi gibi bir olay yaşandı.
Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan.. Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan.. Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..

 Edinilen bilgiye göre son 2.5 yıl içinde biri mahalle, 3'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtarın hayatını kaybetti. Olayın ardından 2019 seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenler bir kez daha düşünmeye başladı.

2015 yılı Ekim ayında Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı İbrahim Zengin geçirdiği kalp krizi sonucu, yaklaşık bir ay sonra Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede, 15 gün sonra ise Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle vefat etmişti.

KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR

En son Sefaköy Muhtarı Kazım Okan kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti. İlçede 2.5 yılda 4 muhtarın hayatını kaybetmesi 2019 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor.

 

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