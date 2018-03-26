2019'a damga vuracak hamle! Bu bakanlık çok başka

Yeni sistem ile 2019’da Türkiye’de yönetim anlayışı sil baştan değişecek. Yeni sistemde planlanan en dikkat çekecek düzenleme ise Yapay Zeka bakanlığı olacak.

Türkiye, 2019’da yapılacak seçimlerin ardından bambaşka bir sisteme uyanacak ve ‘Eski Türkiye’ dönemi artık tamamen kapanmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile modern ve hızlı bir yönetim sistemine geçecek olan Türkiye, yeni dönemde her alanda çağa ayak uydurmak için yeni atılımlar yapacak. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren uyum yasalarını komisyonunun önünde dikkat çeken bir yenilik de var.

Komisyonun yeni sistemde bakanlıkların yapısını tamamen veya kısmen değiştirecek düzenlemeler üzerinde duruyor. Bunların arasında en önemlilerinden birini de, yapay zekaya göre yani teknolojik devrimlere göre yeni bir bakanlığın dizayn edilmesi süreci oluşturuyor.

TÜRKİYE’DEN TEKNOLOJİK DEVRİM İÇİN HAMLE

Dünyada teknoloji artık farklı boyutlara ulaştı. Teknoloji devleri robotlardan insansız araçlara kadar birçok devrime imza atarken Türkiye de son yıllarda yakaladığı başarıları devam ettirmek istiyor.

Bu kapsamda dünya devleri ile yarışabilmek ve geleceğe yatırım yapabilmek adına ilk adımlardan biri de yapay zeka alanında atılacak adımlar olacak. Türkiye’nin kendi teknoloji varlığını oluşturabilmesi için çok büyük önem taşıyan çalışmalar, Bakanlığın son yapısını da şekillendirecek.

YAPAY ZEKA BAKANLIĞI

2019’da yeni sistemle bazı bakanlıkların birleştirilmesi ya da bazı bakanlıkların kaldırılması kapsamında yapay zeka gibi çağa uygun yeni bakanlıklar kurulmasının da uyum yasaları çalışmaları kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor. Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılarak yapay zeka bakanlığı olarak dönüştürülmesi yeni planların dahilinde.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ'DE BELİRLEYİCİ OLMAK İSTİYOR

Yapay zeka özellikle son yıllarda çok konuşulan ve dikkat çeken bir teknolojik gelişme. Hatta bazı ülkelerde yapay zeka ile yargı sisteminde ve tıp alanında faaliyetler yürütülmekte. Özellikle tıp alanında sağlanan yüzde 40’lık gibi başarılar yapay zekanın önemini ortaya koyuyor.

Bu nedenle gelecek dönemlerde teknolojiden daha fazla faydalanmak ve yatırımlarını ona yöne çevirmek isteyen bir Türkiye, yapılacak tüm gelişmelere destek olmak adına yön verici bir kurum oluşturmak istiyor.

Yeni Şafak