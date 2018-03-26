Erdoğan'dan ABD'ye Münbiç çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 'Menbiç çıkmayız' açıklamalarıyla ilgili olarak "Trump'ın iradesi değildir gibi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Varna şehrine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç'le ilgili gelen bir soru üzerine ABD'ye çağrıda bulunarak,"Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimse sahiplerine teslim edelim… ABD'nin üzerine düşen, bizim üzerimize, Rusya'nın üzerine, İran'ın üzerine düşen görev budur." dedi.

Erdoğan şöyle konuştu;



"Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Sayın Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden olaya bakacaksak Obama’nın bize söylediği PYD-YPG buralarda duramaz. Obama’dan sonra yeni yönetim bize yine benzer sözler verdiler. Biz dedik ki buralar ne PYD’nin ne YPG’nin. Buraların yüzde 90’ı oradaki arap nüfusa aittir. Size de bize de düşen buraları sahiplerine teslim etmektir.



TRUMP'IN KENDİ İRADESİ DEĞİLDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM



Daha sonra Sayın Tillerson bize buraların güvenliğini beraber sağlayalım teklifiyle geldi. Bundan ne anlaşılır. Buralardan teröristleri çıkaralım. Biz çıkmayız buradayız gibi yaklaşımlar bana göre Sayın Trump’un kendi iradesi değildir diye düşünüyorum. Ben tabii Tillerson ile yaptığımız görüşmeyi şu anda dile getiriyorum ve onu da tabii ABD’nin bir teklifi olarak değerlendiriyorum.



BURALARI SAHİPLERİNE TESLİM EDELİM



Bizim bu konudaki tavrımız belli. Biz Münbiç'le ilgili ne diyoruz? Türkiye olarak biz kesinlikle buralarda işgal kuvveti olarak bulunamayız. Buraların sahipleri kimse sahiplerine teslim edelim… ABD'nin üzerine düşen, bizim üzerimize, Rusya'nın üzerine, İran'ın üzerine düşen görev budur. "