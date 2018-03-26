26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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ABD açık mektup gönderdi! İsteklerini sıraladı

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ABD geçen hafta gönderdiği bir mektupla Çin'den, Amerikan malı otomobiller üzerindeki gümrük vergisini düşürmesini, daha fazla ABD yapımı yarı iletken çip satın almasını ve ABD'li şirketlere Çin finans sektörüne daha fazla erişim hakkı vermesini istedi.
ABD açık mektup gönderdi! İsteklerini sıraladı
ABD açık mektup gönderdi! İsteklerini sıraladı ABD açık mektup gönderdi! İsteklerini sıraladı ABD açık mektup gönderdi! İsteklerini sıraladı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir ticaret savaşı endişeleri finansal piyasaları tedirgin ederken, yatırımcılar Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Çin karşısındaki ticaret açığını düşürme girişiminden dolayı ticari engeller yükselirse, bundan negatif sonuçlar doğacağını tahmin ediyorlar.

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin'in ekonomisini denetleyen yeni başbakan yardımcısı Liu He'ye mektup yazarak Washington'un Çin'den yapmasını istediklerinin listesini gönderdiler.

Gazete ayrıca, Mnuchin'in görüşmeleri sürdürmek için Beijing'i ziyaret etmeyi düşündüğünü bildirdi.

ÇİN ABD'YE 3 MİLYAR DOLARLIK MİSİLLEME YAPMIŞTI

Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinin ardından, 60 milyar dolara kadar değerde Çin malına gümrük vergisi koyan muhtırayı Cuma günü imzalaması, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı. Bu vergilere karşılık veren Çin, 3 milyar dolara kadar ithal Amerikan ürününe ilave gümrük vergileri koyma planlarını açıklamıştı.

ABD verilerine göre Çin'in, soya fasulyesi ve uçaktan sonra ABD'den üçüncü büyük ithalat kalemi olan motorlu taşıtlar, 2017 yılında yaklaşık 10.6 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, ABD'den yapılan toplam ithalatın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor.

AMERİKAN ARABASINA YÜZDE 25 VERGİ

Çin şu anda Amerikan otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor.

Çin, geçtiğimiz yıl ABD'den 2.6 milyar dolar yarı iletken çip aldı. Çin gümrük verilerine göre bu miktar Çin'in toplam yarı iletken ithalatının yüzde 1'ini oluşturuyor.

Trump yönetimi, Çin'in ABD karşısında elde ettiği 375 milyar dolarlık ticaret fazlasını, 100 milyar dolar düşürmesinde ısrar ediyor.

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