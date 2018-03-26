Belçika'dan gelen cani Ankara'da yakalandı

Zanlının ifadesinde cinayeti 23 Mart saat 23.00 sıralarında işlediğini iddia ettiği bildirildi.

Belçika'da imam nikahlı eşi ve kayınvalidesini öldüren cani Ankara'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 24 Mart 2018 günü sabah saat 07:00 sıralarında Belçika Büyükelçiliği'nin önündeki görevli polis memurlarına kendisini tanıtarak Liege kentinde yaşadığını söyleyen ve birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ile kayınvalidesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü iddia eden zanlı, Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının, cinayeti, 23 Mart 2018 saat 23.00 sıralarında işlediğini iddia ettiği bildirildi. Olayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği ve nöbetçi Cumhuriyet savcısında gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, zanlının şüpheli şahıs sıfatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İNTERPOL MASASINA BİLGİ VERİLDİ

Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, adli soruşturma tüm ayrıntılarına ulaşılmak üzere kapsamlı olarak yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şüpheli şahısın halen gözaltında olduğu da bildirildi. Savcılık ve polisin, cinayetin tarihi, yeri, cinayete kaç kişinin karıştığı gibi bilgiler ile olayın diğer tüm ayrıntılarıyla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

"KİMSEYİ CANLI BIRAKMAYACAĞIM"

Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'a attığı bir mesajda," Bekle o evde çocuğum hariç hiç kimseyi canlı bırakmayacağım" dediği öğrenilmişti. Emine Yağmur'un 10 yaşındaki oğlu ise cinayet gecesi babasının yanında kaldığı bu sayede ve Beytullah A.'nın daha önce Emine Yağmur'un 10 yaşında ki oğluna da tehdit mesajları attığı bilgisine ulaşılmıştı.