27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

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Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173,20 lira oldu. Çeyrek altın ise 284 liradan satıldı.
Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor

İstanbul Kapalıçarşı’da 173 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173,20 liradan, bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 159 liradan, 157,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,80 liradan, bin 114 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 136 liradan, 558 liradan alınan Yarım Ziynet 568 liradan ve 279 liradan alınan Çeyrek Ziynet 284 liradan satıldı.

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