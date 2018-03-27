27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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İşte son yapılan 2 anketten çıkan sonuç! Cumhur ittifakının oyu yüzde kaç?

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2019 yılında yapılacak seçimler öncesi, anket şirketleri araştırmalarına hız verdi.
İşte son yapılan 2 anketten çıkan sonuç! Cumhur ittifakının oyu yüzde kaç?
İşte son yapılan 2 anketten çıkan sonuç! Cumhur ittifakının oyu yüzde kaç? İşte son yapılan 2 anketten çıkan sonuç! Cumhur ittifakının oyu yüzde kaç? İşte son yapılan 2 anketten çıkan sonuç! Cumhur ittifakının oyu yüzde kaç?

Araştırma şirketi Konsensus, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi seçmenin nabzını tuttu.

Ortaya çıkan rakamlarda, AK Parti'nin diğer partiler karşısındaki ezici üstünlüğünün devam ettiği açık bir şekilde görüldü.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Konsensus'un anketine göre; bu pazar seçim olsa, AK Parti'nin oy oranı yüzde 51,9.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

CHP yüzde 31,2

HDP yüzde 9,1

MHP yüzde 5,1

İyi Parti yüzde 2,2

Diğer, 0,5

İTTİFAKIN OY ORANI

AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ittifak akla gelince, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 60'a doğru ilerlediği görüldü. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Habertürk canlı yayınında ekrana gelen bir diğer ankette ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verilecek aday soruldu.

Araştırma şirketi Optimar'ın anketine göre; bu soruya cevap verenlerin yüzde 46,8'i tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı ise yüzde 14,3'te kaldı.

Devlet Bahçeli'ye oy verenlerin oranı da yüzde 5,7 oranında.

Tercihini Meral Akşener'den yana kullananların oranı ise yüzde 3,7 oranında seyretti.

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