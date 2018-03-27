27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 116.420 -0.16
  • Altın: 172,593 0.09
  • Dolar: 3,9762 0.22
  • Euro: 4,9482 0.88

Stüdyoyu terk etti

»
Stüdyoyu terk etti
TRT Müzik kanalında "Engelsiz sahne" isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etti.
Stüdyoyu terk etti Stüdyoyu terk etti Stüdyoyu terk etti

Peker, sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınladı.

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı. Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu.

Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünde oldukça sinirlendi.

Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi terk etti.

HAKAN PEKER: SÜPER BİR GECEYDİ

Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

HAKAN PEKER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakan Peker yaşananlarla ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere cevap verdi.

Peker'in Instagram hesabından yayınladığı metin şöyle:

"Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.

O an uzun uzadıya bunu yayında anlatmak yerine "Reji yanlış yerleri çekiyorsun burayı çekeceksin" dedim. Bunu söyledikten sonra şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin (Metin Özülkü)'e bıraktım. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok.

Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Programa onlar için katıldım. Konuyu farklı yerlere çekip negatif algı yaratmak isteyenlere dip not: Açıkhava konserlerimde engelli arkadaşlarıma en önde yer ayırarak ağırladım. Ayrıca bugüne kadar da sayısız etkinliklerine davetli olarak katıldım. Bunları da bugüne kadar ne yayınlattım ne de dile getirdim. Böyle de yapmaya devam edeceğim.

Sosyal medyada beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; Benim ne kadar mütevazi olduğumu hatta mütevazi olduğumu bana söyleyenler de sevenlerimdir. Ayrıca sürekli ekranda olma kaygısı hiç taşımadım. Katıldığım programlarım vardır benim. Reklam kokan hareketlere hiç işim olmadığını da tüm Türkiye bilir.

‘Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey' diyerek herkes dile getirir bunu. Sonuç olarak yaptığınız yorumları sanatçıların da insan olduklarını gözardı etmeden saygı çerçevesinde yaparsanız sevinirim. Bu konuya dair ilk ve son açıklamamdır. Saygılarımla."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Stüdyoyu terk ettiStüdyoyu terk ettiTRT Müzik kanalında "Engelsiz sahne" isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etti.
Belçika'dan gelen cani Ankara'da yakalandıBelçika'dan gelen cani Ankara'da yakalandıBelçika'nın Liege kentinde birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Emine Yağmur ve kayınvalidesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü söyleyen Beytullah A. Ankara'da gözaltına alındı.
Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..Şaka değil gerçek! O koltuğa oturan..Kütahya Hisarcık'ta korku filmi gibi bir olay yaşandı.
Kör bırakan ihmale 4 milyon lira tazminatKör bırakan ihmale 4 milyon lira tazminatDokuz yaşındaki E. Aksu, kendisi gibi prematüre doğan ikizini doğum sonrası kaybetti. 77 gün yoğun bakımda kalan E. yaşam savaşını kazandı ancak doktor ihmalinden gözlerini kaybetti. Aile önce iki doktora ceza davası açtı; sonra tazminat talep etti.
Kardeşlerin kavgası kanlı bitti!Kardeşlerin kavgası kanlı bitti!Antalya'nın Finike ilçesinde, Fatmanur B. (16), tartıştığı ağabeyi Ahmet B.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İş adamına büyük şok! Mahkeme öldü sanıp...İş adamına büyük şok! Mahkeme öldü sanıp...İş adamı Murat Kipritoğlu, 2015’te evlendiği Ukraynalı eşinin açtığı davada mahkemenin kendisini gaip (ölü, kayıp) sayarak boşanma kararı verdiğini öğrenince şoke oldu.
  • İtiraf gibi açıklamalar!25 Mart 2018 Pazar 23:25
  • Görenler inanamadı! Canlarını hiçe saydılar25 Mart 2018 Pazar 23:19
  • Tesettürlü manken Türkiye'ye geldi!25 Mart 2018 Pazar 11:37
  • Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince rezalet ortaya çıktı24 Mart 2018 Cumartesi 12:59
  • Hadise’nin neyine güvendiği ortaya çıktı24 Mart 2018 Cumartesi 10:43
  • Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı24 Mart 2018 Cumartesi 10:11
  • En ağır emanet! Ninesine can verdi24 Mart 2018 Cumartesi 08:47
  • Büyük rezillik! Utanmadan paylaştı24 Mart 2018 Cumartesi 08:46
  • Düğmeye basıldı! Büyük operasyon başlıyor24 Mart 2018 Cumartesi 08:45
  • Jandarma timleri şoke oldu! 5 kişilik cipten...24 Mart 2018 Cumartesi 08:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri