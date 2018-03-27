27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?

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Liselere MSP sınavı ile girilecek. Peki MSP sınavı nedir ve hangi liselere giriş için bu sınava girmek gerekiyor.
MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?
MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir? MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir? MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselere geçiş şartlarını açıkladı. Buna göre proje okulları ile bazı öğretim kurumları için bakanlık merkezi sınav yapacak. Peki Merkezi Sınav Puanı nasıl hesaplanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş için merkezi sınav puanını esas alacak. Başta proje okulları ile belirlenen bazı liseler için geçerli olacak bu sınavın dışında, diğer liseler için herhangi bir sınav zorunluluğu bulunmuyor. İşte detaylar;

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Ortaöğretime Geçiş Yönergesi hazırlandı.Buna göre, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak. Bu liselere merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.

Yönergede "ortaöğretim kayıt alanı", eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlandı.

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavsız öğrenci alacak.

SINAV SAYISAL VE SÖZEL İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.

Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME

Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları vegeçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek. Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrenimlerini Türkiye'deki ortaokulların 8'inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler.

Öte yandan, AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.

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