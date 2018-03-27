27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Bahçeli çok ser çıktı! Bitecekse bitsin bu bir skandal

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Bahçeli çok ser çıktı! Bitecekse bitsin bu bir skandal
MHP lideri Devlet Bahçeli, AB'nin Türkiye'ye takındığı iki yüzlü politikayı eleştirerek, " Avrupa Konseyi'nin Ege ile ilgili açıklamaları skandaldır. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar kınamasanız ne çıkar." dedi.
Bahçeli çok ser çıktı! Bitecekse bitsin bu bir skandal Bahçeli çok ser çıktı! Bitecekse bitsin bu bir skandal Bahçeli çok ser çıktı! Bitecekse bitsin bu bir skandal

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur. Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir. 

BESMELE DUYMUŞ ŞEYTANA ÇEVİRDİK

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz. 

GERİ ADIM ATMAK YOK

Terörle mücadeleden  çark etmek, U dönüşü yapmak, geri adım atmak yoktur.Başkanlık divanımızda görev alan arkadaşlarımıza içtenlikle güveniyorum.Türk milletinin bir tarihi, bir kimliği, bir ahlakı, bir vicdanı vardır. Bunlar bizi biz yapan temel değerlerin bileşkesidir.

AB'YE SERT TEPKİ: SKANDAL

AB üyelik süreci taviz koparmaya dayanan bir kapana bürünmüştür. Geldiğimiz aşmada bırakınız üyeliği müzakerenin sürüp sürmeyeceği belirsizdir. AB her seferinde karşımıza bariyerler çekmiştir. Türkiye onurlu bir devlettir. Türkiye olmayacak bir duaya amin demeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bulgaristan'a gitmiştir. Brüksel'de alınan incitici kararın ardından bu toplantı yapılmıştır. Avrupa Konseyi'nin Ege ile ilgili açıklamaları skandaldır. Doğu Akdeniz'de keşfedilen petrol bölgenin stratejik önemini artırmıştır. Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar kınamasanız ne çıkar.

DENİZİN DİBİ BOŞ KONUŞANLARIN DEDELERİYLE DOLU

Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki ne alırsam kar mantığına bürünmüştür. Bu zat sabrımızı test etmeye kalkmıştır. Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret etmiştir. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Yunanistan'ın Kardak ittifakını kaşımaya başlaması beyhude bir çıkıştır. Bu işin şakası yoktur. Türkiye Akdeniz ve Ege'deki kanunsuz faaliyetleri sineye çekecek korsan bir devlet değildir. Türkiye yeniyetme bir devlet değildir. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi irade henüz sönmemiştir. AB-Türkiye zirvesinde gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 6 milyar avroluk yardımın yapılıp yapılmayacağı dahası terörle mücadelede etkin işbirliği mekanizmasının kurulup kurulmayacağı açıklığa kavuşacaktır. AB, Türkiye ile ilişkilerin soğuk savaş stratejisi ile hareket etmektedir. 

AB'YE REST: BİTECEKSE BİTER

Avrupa ülkeleri güya PKK'yı terör örgütleri listesine almıştır. Ama teröristler at oynatmaktadır. Eli kanlı teröristlere kucak açılmıştır. Avrupa ülkeleri bunu yaparken hiç bir rahatsızlık duymamışlardır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine şaibeli yaklaşan Avrupa ülkeleri FETÖ'cü hainler için yuva haline gelmişlerdir. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik sorunu değildir. Türkiye AB'nin yörüngesinde kalacak egemenliğini devrecek uyduruk bir devlet değildir. Türkiye AB'ye muhtaç değildir. AB'nin nazını kaprisini çekecek katlanacak ne sabrımız ne tahammülümüz kalmıştır. Bitecekse biter bu da dünyanın sonu değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaktır. 

PKK'LI HAİNLER KAZIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLDÜ

Türkiye bu terör cephesine karşı içeride ve dışarıda amansız bir mücadele içindedir. PKK'lı hainler kazdıkları çukurlara gömülmüşlerdir. Güvenlik güçlerimiz bunların peşini Kuzey Irak'ta da bırakmamıştır. PKK, Suriye'deki iç savaştan yararlanarak Suriye'deki uzantıları ile birleşerek yeni bir saldırı cephesi açmışlardır. Afrin'in kontrolü, harekatın 58. gününde sağlanmıştır. Şu anda Afrin'in tuzaklanmış patlayıcılardan temizliği kararlılıkla sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı ile sınır bölgemizde teröristlere hayat hakkı tanınmayacağı ortaya konulmuştur. 

TERÖRLE YAŞAMAYA ALIŞMAYACAĞIZ

Türkiye tarihinde ilk defa iki komşu ülkede eş zamanlı askeri hareket icra etmiştir. Güney sınırlarımız boyunca hainlerin barınmasına, yuvalanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Adım adım teröristler bulunup yok edilmelidir. Terörle yaşamaya alışmayacağız. MHP milli sorumluluk idraki ile gereken her desteği verecek, sonu sefa da olsa cefa da olsa Türk milletinin yanında duruş gösterecektir. Türkiye'nin varlığına kastetmeyi amaçlayan tehditlerin ve beka mücadelesinin anlaşılması hayati önem taşımaktadır. 

PYD'NİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABD

Terör cephesinin sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma stratejisinin önü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımız ile kesilmiştir. Afrin'den sonra sıra diğer terör yuvalarına gelmelidir. Sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. PKK/PYD'nin nihai amacı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmaktır. Barzani modeli örnek alınarak özerk bölgeye dönüştürülecek ileride de terör devleti kurulacaktır. Türkiye bu hain hesapları boşa çıkarmaya kararlıdır, azimlidir. PKK/PYD'nin en büyük destekçisi ABD'dir. ABD stratejik ortaklık yapmakta, hainleri silahlandırmakta, PKK/PYD'nin emellerine hizmet etmektedir. Kontrollü istikrarsızlık ABD'nin tercihidir. 

ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLELİM

Türkiye ile kapanmamış hesabı olanlar, Sevr ile yanıp tutuşanlar, Türk tarihini karalamak için seferber olanlar hesapları kursaklarında kalarak yine kaybedeceklerdir. CHP, HDP, İP, PKK,PYD ve diğer yedekleri Cumhur andını bozamayacaklarıdır. Yaşayacaksak adam gibi yaşayalım öleceksek de adam gibi ölelim. 

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