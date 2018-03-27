27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş

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80 bin kişiden son rakamlara göre 1 milyar lira para toplandığı Çiftlik Bank ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.
Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş
Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş Her şeyi tek tek anlattı! Tosuncuk onu özel olarak seçmiş

Firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın ifadelerinin ardından bu sefer de Çiftlik BankGenel Müdürü Savaş Yıkılmaz'ın ifadelerine ulaşıldı. Yıkılmaz güvenlik görevlisiyken genel müdürlüğe nasıl getirildiğini anlattı.

Çiftlikbank soruşturması kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve tutuklanan "Çiftlikbank Genel Müdürü" 'ın ifadelerine ulaşıldı. Yıkılmaz'ın ifadeleri asgari ücretli bir güvenlik görevlisiyken annesinin altınlarını bozarak girdiği Çiftlikbank sisteminde en tepeye kadar nasıl çıktığını ortaya koyuyor.

Yıkılmaz'ın ifadelerine göre üye ve bayi olarak performansını çok beğenen Mehmet Aydın'ın genel müdürlük teklifini kabul etti ve onun adına Çiftlikbank için tesisler satın almaya başladı. Çiftlikbank'ın bütün tesislerinin başında ise Aydın'ın kayınpederi H.S vardı.

REKLAMA PARA YATIRDIM

Yıkılmaz ifadesinde Çiftlikbank serüvenini şöyle anlattı:"İstanbul Kurtköy'de bir sitede güvenlik olarak çalışırken Çiftlikbank reklamlarını gördüm. İlk olarak 760 lira para yatırdım. Daha sonra Çiftlikbank'ı yerinde görmek için 2016 Ekim'inde Bursa'da Hilton'da katılımcılar için yapılan toplantıya gittim. Toplantıda üyeler Mehmet Aydın'a ‘Hedefiniz nedir?' diye sordu. Mehmet Aydın ‘T... gibi olmayı hedefliyorum' dedi. Üyeler ‘Bunu nasıl yapacaksın?' diye sordu. O da ‘Çiftliklerimizde ürettiğimiz ürünleri kendi şarküterilerimizde pazarlayacağız" dedi. Sonra bizi Karacabey'de içinde 50 inek olan bir çiftliğe götürdüler. Çiftliğin bir kısmı tadilat halindeydi. Oradan da bal üretimi yapılan 250-300 kovan olan bir yere götürdüler. Sonra da İstanbul'a döndük.

"ANNEMİN BİLEZİKLERİNİ BOZDURDUM"

Gördüklerimi babama anlattım. Babam da eğer şirkete para yatırmamı istiyorsam annem ile konuşmamı annemden altın almamı söyledi. Ben de annem ile konuştum. Ondan 3 altın bilezik aldım. Bozdurup 15 bin lirayı Çiftllikbank'a yatırdım. Daha sonra babamın Transport marka aracını da 70 bin liraya satıp buraya yatırdım. Parçalar halinde toplam 500 bin lira yatırdım. Para kazanınca bu sistemi çevremdeki akrabalarıma da söyledim. Onlar da para yatırdı.

"SATIŞLAR İYİYDİ"

Para kazanmaya başlayınca Bakırköy'de bir şarküteri açtım. Ürün satmaya başladım. Ürünler çok iyi satılıyordu. İyi para kazanmaya başladım. Benim satışlarım iyi olduğu için Çiftlikbank, şarküteri açmak için başvuranları bana yönlendiriyordu. Gelenler benden bilgi alıyordu. Benim yönlendirmemle birkaç şarküteri daha açıldı. O arada Çiftlikbank'ın merkezi Bursa'dan İstanbul'a taşındı.

"PARA SONRASI MÜDÜRLÜK"

O tarihlerde ziyaret için Mehmet Aydın'ın ofisine gittim. Mehmet Aydın performansımdan dolayı yazılımcısına benim oyun karşılığında aldığım hayvanların hesaplamasını yaptırdı. 500 bin lira değerinde hayvanım olduğunu hesapladı ve bu parayı bana iade etti. Daha sonra bana İstanbul'da kuracağı tarım ve hayvancılık şirketinin genel müdürü olmamı teklif etti. Kabul ettim.

"YÖNETİM KURULUNDAN SONRA HABERİM OLDU"

Sonra beni ‘Genel Müdür' değil de ‘Yönetim Kurulu Başkanı' atadığını anladım. Sebebini sorduğumda, ikisinin de aynı şey olduğunu söyledi. Yeni kurulan şirkette yönetim kurulu üyesi olarak 2017 Haziran ayında çalışmaya başladım. İşe başlayınca çalıştırdığım şarküteriyi başka bir şahsa devrettim.

"TESİSLER KAYINPEDERE EMANET"

Daha sonra Çiftlikbank adına yeni çiftlik tesisleri almaya başladım. İlk olarak Tekirdağ Saray'daki çiftliği 6 milyon 500 bin liraya satın aldım. Ben tesisi aldıktan sonra sorumluluk kayınpederi H.S'ye geçtiği için tesisin başına adamları o koyuyordu. Tüm tesislerin sorumluluğu bu şahıstaydı. Sakarya Taraklı'daki çiftliği ise 2 milyon 900 bin liraya aldım. Aldığım çiftliklerin anlaşmalarını Mehmet Aydın'a bildiriyordum"

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